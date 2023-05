Europoslanci odobrili predlženie opatrení na podporu obchodu Ukrajiny

Brusel/Štrasburg 9. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválili pozastavenie dovozných ciel EÚ na ukrajinský vývoz poľnohospodárskych výrobkov na ďalší rok. Cieľom tohto opatrenia je podporiť hospodárstvo Ukrajiny, informuje spravodajca TASR.



Za návrh na obnovenie pozastavenia dovozných ciel, antidumpingových ciel a ochranných opatrení týkajúcich sa ukrajinského vývozu do EÚ na ďalší rok sa vyslovilo 537 poslancov, 42 boli proti a 38 sa zdržali hlasovania.



Pozastavenie ciel sa týka ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahuje systém vstupných cien, ako aj poľnohospodárskych výrobkov a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty.



Na priemyselné výrobky sa od 1. januára 2023 v rámci dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou vzťahujú nulové clá, takže nie sú zahrnuté do nového návrhu.



Lotyšská europoslankyňa a spravodajkyňa EP pre Ukrajinu Sandra Kalniete v správe pre médiá privítala obnovenie opatrení zameraných na liberalizáciu obchodu. "Pomáhajú zabezpečiť, aby ukrajinský obchod mohol pokračovať aj napriek brutálnej vojne zo strany Ruska. Tieto opatrenia sú kľúčové pre posilnenie odolnosti Ukrajiny, keďže pracujeme na jej postupnej integrácii do vnútorného trhu EÚ," vysvetlila.



Po schválení aj zo strany členských krajín (Rada EÚ) bude nové opatrenie zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a začne sa uplatňovať dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.



Vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou sa riadia dohodou o pridružení. Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu, ktorá je súčasťou dohody, zabezpečuje ukrajinským podnikom od roku 2016 preferenčný prístup na trh EÚ.



Podľa údajov Európskej komisie je EÚ najväčším obchodným partnerom Ukrajiny a v roku 2021 predstavovala 39,5 % jej obchodného obratu. Ukrajina je 15. najväčším obchodným partnerom EÚ, ktorý predstavuje približne 1,2 % celkového obchodu EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)