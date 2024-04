Europoslanci odporúčajú odstúpiť od Zmluvy o energetickej charte

Brusel 9. apríla (TASR) - Spoločný panel poslancov Európskeho parlamentu (EP) z výborov pre priemysel, výskum, energetiku a medzinárodný obchod sa v utorok zhodol na tom, že europarlament by mal odhlasovať odstúpenie EÚ od Zmluvy o energetickej charte (ECT).



Zmluva o energetickej charte je medzinárodná zmluva, ktorej cieľom je uľahčiť medzinárodnú spoluprácu a poskytnúť rámec pre ochranu investícií, obchod a riešenie sporov v oblasti energetiky. Pokrýva všetky aspekty komerčných energetických aktivít vrátane obchodu, prepravy, investícií a energetickej efektívnosti. Zmluva je právne záväzná a obsahuje aj mechanizmy urovnávania sporov.



Za odporúčanie, aby EÚ od tejto zmluvy odstúpila, zahlasovalo 58 poslancov, osem bolo proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Parlament ako celok bude o tejto záležitosti hlasovať na plenárnom zasadnutí v dňoch 22. - 25. apríla v Štrasburgu.



Ak EP tento návrh odsúhlasí, členské štáty (Rada EÚ) budú môcť následne prijať rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou.



Europoslanci tvrdia, že Zmluva o energetickej charte, ktorá bola založená v roku 1994 na riadenie obchodu a investícií v energetickom sektore, sa od 90. rokov takmer nezmenila, stala sa zastaranou a jednou z celosvetovo najviac sporných investičných zmlúv, pričom v posledných rokoch sa stala ohniskom sporov. Europarlament vyjadril potrebu ukončenia členstva EÚ v ECT už v uznesení prijatom v roku 2022.



Spravodajkyňa Výboru EP pre obchod, nemecká europoslankyňa Anna Cavazziniová pripomenula, že EÚ odstupuje od Zmluvy o energetickej charte, ktorá je "nepriateľská" voči klimatickým cieľom Únie.



"Vzhľadom na klimatickú krízu sa EÚ musí čo najskôr stať klimaticky neutrálnym kontinentom. Zmluva o fosílnych dinosauroch už konečne nestojí v ceste dôslednej ochrane klímy, pretože sa už nemusíme báť korporátnych žalôb o vyplácania odškodného v miliardách eur pred súkromnými arbitrážnymi súdmi," opísala situáciu Cavazziniová.



Spravodajca Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku, belgický europoslanec Marc Botenga dodal, že ECT umožňuje nadnárodným spoločnostiam ťažiacim fosílne palivá žalovať štáty a EÚ, ak súčasná klimatická politika ovplyvní ich zisky.



Európska komisia navrhuje koordinované vystúpenie EÚ a jej členských štátov z ECT, keďže sa domnieva, že zmluva už nie je zlučiteľná s klimatickými cieľmi stanovenými v rámci Európskej zelenej dohody a Parížskej dohody, a to najmä z dôvodu obáv z pokračujúcich investícií do fosílnych palív.



Od roku 2012 do roku 2021 bol generálnym tajomníkom Sekretariátu Energetickej charty v Bruseli slovenský kariérny diplomat Urban Rusnák.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)