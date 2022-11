Europoslanci otvorili cestu pre nové zdroje príjmov do rozpočtu EÚ

Brusel/Štrasburg 23. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu v Štrasburgu pripravil pôdu pre zavedenie ďalšej generácie "vlastných zdrojov" zo strany EÚ ako príjmov do jej rozpočtu.



Poslanci urobili dôležitý krok smerom k vykonaniu pozmeňujúceho návrhu k zákonu, upravujúcemu príjmy EÚ. Za rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov (ORD) zahlasovalo 440 zákonodarcov, 117 bolo proti a 77 sa zdržalo hlasovania.



Tento pozmeňujúci návrh po prijatí Radou EÚ a ratifikácii všetkými členskými štátmi zavedie tri nové zdroje príjmov - príjmy z obchodovania s emisiami (ETS), zdroje vytvorené navrhovaným mechanizmom kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ (CBAM) a tiež podielom z prerozdelených ziskov veľkých nadnárodných spoločností.



Europoslanci vyzvali Radu EÚ (členské štáty), aby urýchlene prijala toto rozhodnutie a zabezpečila včasné zavedenie nových vlastných zdrojov. Európska komisia musí podľa nich prijať ďalšie včasné opatrenia, ak nedôjde k odobreniu tohto rozhodnutia, alebo ak sa nenaplní predpokladaná úroveň príjmov pre rozpočet Únie.



EP zdôraznil, že podľa právne záväzného plánu z decembra 2020, obsiahnutého v medziinštitucionálnej dohode, eurokomisia by mala do konca roka 2023 predložiť návrh druhého súboru nových vlastných zdrojov, ktorý by mohol zahŕňať daň z finančných transakcií a vlastný nový zdroj z korporátneho sektora.



Parlament vo svojom nedávnom uznesení o budúcoročnom rozpočte EÚ uviedol, že pokrok v oblasti nových vlastných zdrojov je nevyhnutný pre financovanie dlhu vzniknutého v rámci nástroja EÚ budúcej generácie (NGEU) a pre finančnú stabilitu a vykonávanie súčasných a budúcich viacročných finančných rámcov, čiže dlhodobých rozpočtov EÚ.



V samostatnom hlasovaní v utorok EP prijal aj uznesenie o vykonávaní stratégie vypožičiavania si na financovanie nástroja NGEU. Táto správa bola prijatá 474 hlasmi za, 80 hlasovalo proti a 78 sa zdržalo hlasovania.



ORD alebo rozhodnutie o vlastných zdrojoch je právnym základom pre zdroje príjmov z rozpočtu EÚ, a je tiež právnym základom, ktorým sa povoľuje vypožičanie finančných prostriedkov na finančných trhoch na financovanie NGEU. Rada EÚ prijíma rozhodnutie jednomyseľne po porade s europarlamentom. Pred nadobudnutím účinnosti musia ORD ratifikovať všetky členské štáty EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)