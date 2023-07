Europoslanci podporili zákon o čipoch a chcú viac financií do výskumu

Brusel/Štrasburg 12. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) odobrili v utorok (11. 7.) plány na zabezpečenie dodávok čipov do EÚ posilnením výroby a inovácií a zavedením núdzových opatrení pre prípady ich nedostatku.



Cieľom nového zákona, na ktorom sa už dohodli EP a členské štáty, je vytvoriť priaznivé prostredie na investície do čipov v Európe urýchlením povoľovacích postupov a uznaním rozhodujúceho významu čipov prostredníctvom štatútu najvyššieho národného významu. Aj malé a stredné podniky budú mať prospech zo zvýšenej podpory, najmä v oblasti navrhovania čipov, s cieľom podporiť inovácie.



V štúdii, ktorú si nechal vypracovať europarlament, sa zdôrazňuje, že podiel Európy na celosvetovej výrobnej kapacite polovodičov je nižší ako 10 %. Cieľom legislatívneho návrhu je zvýšiť ho na 20 percent.



Právne predpisy budú podporovať projekty, ktoré zvyšujú bezpečnosť dodávok v EÚ prilákaním investícií a budovaním výrobných kapacít. Poslanci presadili sumu 3,3 miliardy eur na výskum a inovácie súvisiace s čipmi. Vytvorí sa sieť kompetenčných centier s cieľom riešiť nedostatok zručností v EÚ a prilákať nové talenty na výskum, dizajn a výrobu.



Vytvorí sa tiež mechanizmus reakcie na krízové situácie, prostredníctvom ktorého eurokomisia posúdi riziká pre dodávky polovodičov do EÚ. Tento mechanizmus umožní vykonávať núdzové opatrenia, ako je uprednostňovanie dodávok nedostatkových výrobkov alebo spoločné nákupy pre členské štáty. Poslanci tento systém zlepšili zavedením mapovacieho nástroja, ktorý pomôže identifikovať možné nedostatky v dodávkach.



Parlament podporil aj ustanovenia na posilnenie medzinárodnej spolupráce so strategickými partnermi a v oblasti práv duševného vlastníctva s cieľom zaručiť konkurenčné výhody a ochranu pre odvetvie EÚ.



Spravodajca pre túto oblasť, rumunský europoslanec Dan Nica, zdôraznil, že cieľom európskeho zákona o čipoch je posilniť postavenie EÚ v globálnom prostredí polovodičov a riešiť zraniteľné miesta v dodávateľských reťazcoch, ktoré odhalila pandémia.



Za tento právny predpis zahlasovalo 587 poslancov, 10 bolo proti a 38 sa hlasovania zdržalo. Zákon o čipoch ešte musia schváliť ministri členských krajín, aby mohol nadobudnúť účinnosť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)