Europoslanci podporujú snahy EP vyrábať v Únii zelené batérie

Brusel 10. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu schválili svoj pohľad na pravidlá EÚ týkajúce sa batérií a ich životného cyklu. Tento legislatívny návrh podporili aj slovenskí europoslanci.



Michal Wiezik (PS) upozornil, že vo svete pribúda čím ďalej tým viac batérií. Tie na seba viažu veľa vzácnych surovín a v podobe odpadu ohrozujú životné prostredie. "Z ekologického hľadiska sa musíme vyhnúť tomuto odpadu a z hľadiska ekonomického odpad v podobe použitých batérií čo najviac zúročiť, zrecyklovať ich a znovu využiť z nich vzácne zdroje," uviedol. Podľa neho je EP v tomto ambicióznejší ako eurokomisia a ešte viac sprísňuje nároky na separovanie a spätné využívanie batérií. Pri batériách z elektromobilov je EP za to, aby každá vyrobená batéria bola zo zákona zrecyklovaná a neskončila na skládke. Pri batériách z elektronických zariadení zas europarlament tlačí na to, aby ich servis bol čo najjednoduchší a výdrž čo najdlhšia a ich miera recyklácie dosahovala 80 % a viac do roku 2024.



Robert Hajšel (Smer-SD) tvrdí, že slovenská vláda by mala väčší dôraz klásť na výrobu batérií a zapojiť sa aktívnejšie do Európskej aliancie pre batérie, ktorú "zostrojil" slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, a ktorá už zmobilizovala 400 miliónov eur súkromných investícií. "Je to krok k tomu, aby sme zvyšovali našu energetickú a strategickú autonómiu," uviedol. To podľa neho znamená vypracovať dohody s tretími krajinami o dodávkach kritických surovín, s doložkou o ochrane životného prostredia. Spresnil, že suroviny ako kobalt, titán, a ďalšie, musí Únia hľadať vo svojom susedstve, napríklad v Srbsku či Grónsku, okrem nálezísk v Rusku, Číne či Južnej Amerike. "Potrebujeme rámec spolupráce s týmito krajinami a postupne robiť všetko pre zvyšovanie sebestačnosti vo výrobe batérií," odkázal.



Ivan Štefanec (KDH) pripomenul, že aj od nastavenia vzťahu k batériám závisí Európska zelená dohoda. Lebo bez rozvoja batériového priemyslu v rámci celej EÚ nebude možná ani elektromobilita. "Potrebujeme batérie štandardizovať, pozrieť sa na celý ich výrobný cyklus vrátane využitia odpadu a ochrany životného prostredia a potrebujeme zásoby kritických surovín, aby sme boli silným hráčom vo výrobe batérií a nemuseli ich dovážať," opísal situáciu.



Aj Štefanec spomenul Šefčovičove zásluhy na rozvoji tohto sektora a spresnil, že cez Európsku alianciu pre batérie položil základ pre legislatívu, ktorú EP ďalej rozvíja a ktorú chce dotiahnuť do konca v prospech rozvoja európskeho batériového priemyslu.



Martin Hojsík (PS) skonštatoval, že EP sa snaží určiť jasné pravidlá pre celý životný cyklus batérií. "Chceme na trhu batérie, ktoré sa dajú recyklovať. A aby výrobcovia batérií zabezpečili, že pri ťažbe nerastných surovín nebudú zneužívaní ľudia a deti. "Je tlak na to, aby sa používali recyklované batérie, súčasti tých už použitých, aby výrobcovia niesli zodpovednosť za odpad, ako pri inej elektronike," vysvetlil. Zelené batérie by mali byť aj preto, že budú vymeniteľné v každom elektronickom výrobku. Dodal, že EÚ musí prehodnotiť dodávateľov cenných surovín a hľadať ich aj vo svojich členských krajinách, ale hlavne, v zmysle obehového hospodárstva, zachraňovať tie suroviny, ktoré končia v odpade. "Neskutočne plytváme. Množstvo surovín končí na skládkach a v spaľovniach," zdôraznil.



Monika Beňová (Smer-SD) uviedla, že očakávaný nárast počtu elektromobilov spôsobí mnohonásobné zvýšenie globálneho dopytu po batériách. "Aj vzhľadom na existujúce environmentálne ciele je preto nevyhnutné zameriavať sa aj na ich dopad na životné prostredie. Nové pravidlá by sa preto mali týkať klasifikácie batérií, ich životného cyklu, recyklácie a riešenia problémov so získavaním surovín potrebných pre ich výrobu," spresnila.



(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop