Europoslanci podporujú zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie v EÚ

Brusel/Štrasburg 14. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v stredu v Štrasburgu vyslovili za zákon, ktorý urýchli postup udeľovania povolení pre nové elektrárne na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne panely alebo veterné elektrárne.



Poslanci cez pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu Európskej komisie skrátili maximálnu lehotu na schválenie nových zariadení z dvanástich na deväť mesiacov, ak sa tieto nachádzajú v takzvaných oblastiach urýchľovania obnoviteľných zdrojov energie.



Každý členský štát ich označí v závislosti od toho, či je schopný inštalovať obnoviteľné zdroje energie rýchlejším tempom.



Mimo týchto oblastí by tento proces nemal presiahnuť 18 mesiacov, tvrdia europoslanci, a nie dva roky, ako navrhovala eurokomisia.



Pokiaľ ide o modernizáciu existujúcich zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, poslanci chcú, aby proces udeľovania povolení neprekračoval šesť mesiacov.



Pri stanovovaní pravidiel pre oblasti urýchľovania obnoviteľných zdrojov energie musia krajiny EÚ zabrániť alebo výrazne okresať negatívny vplyv na životné prostredie, ktorý by mohol nastať. Lokality sústavy Natura 2000, prírodné parky a rezervácie, ako aj identifikované trasy sťahovania vtákov a morských cicavcov sú vylúčené s výnimkou umelých a zastavaných plôch, ako sú strechy, parkoviská alebo dopravná infraštruktúra.



Poslanci zároveň doplnili ustanovenia s cieľom zabezpečiť, aby verejnosť bola zapojená pri výbere oblastí pre elektráreň a pri stanovovaní oblastí urýchľovania obnoviteľných zdrojov.



Odobrený návrh obsahuje aj povinnosť krajín EÚ zabezpečiť, aby boli povolenia na inštaláciu solárnych zariadení na budovách dodané do mesiaca. V prípade menších zariadení s výkonom nižším ako 50 kW bude postačovať jednoduché oznamovanie.



Inštalácia solárnych zariadení bude vyňatá z povinnosti vykonať posúdenie vplyvu na životné prostredie, rozhodli europoslanci. Postup vydávania povolenia na inštaláciu tepelných čerpadiel nesmie presiahnuť jeden mesiac.



S cieľom priniesť viac energie z obnoviteľných zdrojov do elektrickej siete poslanci do návrhu začlenili aj prvky nedávneho návrhu eurokomisie, aby väčšina ustanovení nadobudla účinnosť už v roku 2023.



Nemecký europoslanec Markus Pieper, spravodajca EP pre túto záležitosť v správe pre médiá uviedol, že sa podarilo položiť základy pre rýchlejšie procesy vydávania povolení, aby Európania mohli rýchlejšie využívať obnoviteľné zdroje energie.



"Zaviedli sme nové opatrenia, ktoré poskytujú členským štátom a ich inštitúciám väčšiu voľnosť v oblastiach urýchľovania obnoviteľných zdrojov energie za predpokladu, že projekty obnoviteľných zdrojov sú vo verejnom záujme," vysvetlil Pieper.



Za návrh tejto správy sa vyslovilo 407 poslancov, 34 hlasovalo proti a 181 sa hlasovania zdržalo.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)