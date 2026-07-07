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Europoslanci presadili zlepšenie práv cestujúcich v leteckej doprave
Cieľom pravidiel, ktoré sú v platnosti už od roku 2004, je zabezpečiť ochranu cestujúcich pred rôznymi komplikáciami pri cestovaní.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 7. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu v utorok odobrili zmeny pravidiel o právach cestujúcich v leteckej doprave, na ktorých sa dohodli s členskými štátmi. Cieľom pravidiel, ktoré sú v platnosti už od roku 2004, je zabezpečiť ochranu cestujúcich pred rôznymi komplikáciami pri cestovaní, informuje spravodajca TASR.
Za zmeny pravidiel zahlasovalo 646 poslancov, 12 bolo proti a traja sa zdržali hlasovania.
Poslanci obhájili právo cestujúcich na vrátenie peňazí alebo náhradný let v prípade zrušenia letu. Cestujúci budú môcť žiadať o náhradu škody v prípade, že let meškal viac ako tri hodiny, ak bol zrušený menej ako 14 dní vopred alebo ak bol pasažierovi odopretý vstup na palubu lietadla. Výška náhrady za meškanie alebo zrušenie letu bude závisieť od letovej vzdialenosti - 250 eur pri letoch do 1500 km, 400 eur pri letoch v rámci EÚ nad 1500 km a pri ostatných letoch od 1500 km do 3500 km a 600 eur v prípade dlhších letov. Leteckí dopravcovia budú mať možnosť znížiť náhradu pri najdlhších letoch o 50 %, ak ponúknu náhradný let cestujúcim do ich konečnej destinácie alebo ak meškanie pri prílete nepresiahne štyri hodiny.
Letecké spoločnosti sa vyhnú náhrade, ak meškanie alebo zrušenie letu bolo spôsobené udalosťami mimo ich kontroly. Nové pravidlá budú obsahovať neúplný zoznam mimoriadnych okolností vrátane prírodných katastrof, vojny, poveternostných podmienok, nedisciplinovaných cestujúcich, ako aj štrajkov obmedzujúcich fungovanie letísk.
Leteckí prevádzkovatelia majú povinnosť postarať sa o cestujúcich, ktorí uviazli na letisku, čo znamená občerstvenie po každých dvoch hodinách čakania a jedlo po troch hodinách a zaistenie nocľahu.
Poslanci presadili zrýchlenie a zjednodušenie vracania peňazí bez toho, aby si cestujúci museli zriadiť používateľský účet alebo osobitnú aplikáciu.
Cestujúci budú mať na podanie žiadosti o náhradu deväť mesiacov. Letecké spoločnosti budú mať 30 dní na to, aby zaplatili náhradu alebo sa odvolali na mimoriadne okolnosti.
Cestujúci budú môcť využiť spiatočný let v rámci obojsmernej letenky aj v prípade, že neabsolvovali prvý let, a bez dodatočných poplatkov.
Nové pravidlá zahŕňajú právo mať so sebou na palube jednu osobnú vec (malá taška, ruksak) bez ďalších poplatkov. Poslanci požadovali, aby letecké spoločnosti, sprostredkovatelia a vyhľadávacie portály povinne zobrazovali na začiatku rezervačného procesu ceny cestovného vrátane príručnej batožiny. Spoločnosti môžu cestujúcim, ktorí cestujú bez príručnej batožiny, ponúknuť lacnejšie letenky.
Cestujúcim sa nebudú účtovať dodatočné poplatky za opravu chyby v mene ani za vytlačenú verziu palubného lístka. Poslanci zabezpečili pre cestujúcich aj právo získať hneď po registrácii palubný lístok v digitálnej forme bez ďalšej žiadosti alebo povinnosti mať používateľský účet či osobitnú aplikáciu. Cestujúcim sa neodoprie vstup na palubu z dôvodu, že použili vlastnú vytlačenú verziu digitálneho lístka.
Cestujúci so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou majú právo na náhradu, náhradný let a pomoc zo strany leteckej spoločnosti, ak zmeškajú let preto, lebo im letisko nepomohlo dostať sa včas k odletovej bráne. Pri prideľovaní sedadiel v lietadle nesmie dochádzať k rozdeľovaniu rodín s deťmi. Rovnaké právo budú mať cestujúci so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou, ako aj tehotné ženy.
Rada EÚ má potvrdiť tieto pravidlá do začiatku augusta 2026. Účinnosť majú nadobudnúť 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské krajiny a podniky v EÚ budú mať jeden rok na to, aby sa pripravili na ich uplatňovanie.
Europoslanci schválili podporu pre poľnohospodárov EÚ ovplyvnených cenami hnojív
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok prijali opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien hnojív na poľnohospodárov v EÚ a rozhodli sa urýchliť zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ podľa návrhu Európskej komisie, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári včas dostanú pomoc na nákup hnojív na ďalšie vegetačné obdobie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Parlament v tlačovej správe spresnil, že aby sa predišlo poklesu produkcie alebo kvality potravín a rastúcim cenám pre spotrebiteľov, poľnohospodári v EÚ budú môcť získať podporu likvidity až do výšky 80 % dodatočných nákladov na hnojivá, ktoré im vzniknú.
Krajiny EÚ budú mať takisto možnosť zvýšiť zálohy na priame platby zo 70 % na 75 % a vyplatiť ich poľnohospodárom priamo po tom, čo o ne požiadajú (nie až po 16. októbri, ako je definované v súčasných pravidlách). Členské štáty budú mať aj väčšiu flexibilitu pri úprave svojich rozpočtov na priame platby na budúci rok.
Za pravidlá navrhnuté eurokomisiou zahlasovalo 576 poslancov, 62 bolo proti a 15 sa zdržalo hlasovania.
Text musí teraz formálne schváliť Rada EÚ (členské krajiny), aby mohol byť zverejnený v Úradnom vestníku EÚ a nadobudol účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.
EP pripomenul, že ceny hnojív majú priamy vplyv na produkciu potravín, keďže hnojivá predstavujú až 16 % vstupných nákladov poľnohospodárov. EÚ je závislá od dovozu 30 % dusíkatých hnojív a 70 % fosfátových hnojív používaných v poľnohospodárskej výrobe.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Za zmeny pravidiel zahlasovalo 646 poslancov, 12 bolo proti a traja sa zdržali hlasovania.
Poslanci obhájili právo cestujúcich na vrátenie peňazí alebo náhradný let v prípade zrušenia letu. Cestujúci budú môcť žiadať o náhradu škody v prípade, že let meškal viac ako tri hodiny, ak bol zrušený menej ako 14 dní vopred alebo ak bol pasažierovi odopretý vstup na palubu lietadla. Výška náhrady za meškanie alebo zrušenie letu bude závisieť od letovej vzdialenosti - 250 eur pri letoch do 1500 km, 400 eur pri letoch v rámci EÚ nad 1500 km a pri ostatných letoch od 1500 km do 3500 km a 600 eur v prípade dlhších letov. Leteckí dopravcovia budú mať možnosť znížiť náhradu pri najdlhších letoch o 50 %, ak ponúknu náhradný let cestujúcim do ich konečnej destinácie alebo ak meškanie pri prílete nepresiahne štyri hodiny.
Letecké spoločnosti sa vyhnú náhrade, ak meškanie alebo zrušenie letu bolo spôsobené udalosťami mimo ich kontroly. Nové pravidlá budú obsahovať neúplný zoznam mimoriadnych okolností vrátane prírodných katastrof, vojny, poveternostných podmienok, nedisciplinovaných cestujúcich, ako aj štrajkov obmedzujúcich fungovanie letísk.
Leteckí prevádzkovatelia majú povinnosť postarať sa o cestujúcich, ktorí uviazli na letisku, čo znamená občerstvenie po každých dvoch hodinách čakania a jedlo po troch hodinách a zaistenie nocľahu.
Poslanci presadili zrýchlenie a zjednodušenie vracania peňazí bez toho, aby si cestujúci museli zriadiť používateľský účet alebo osobitnú aplikáciu.
Cestujúci budú mať na podanie žiadosti o náhradu deväť mesiacov. Letecké spoločnosti budú mať 30 dní na to, aby zaplatili náhradu alebo sa odvolali na mimoriadne okolnosti.
Cestujúci budú môcť využiť spiatočný let v rámci obojsmernej letenky aj v prípade, že neabsolvovali prvý let, a bez dodatočných poplatkov.
Nové pravidlá zahŕňajú právo mať so sebou na palube jednu osobnú vec (malá taška, ruksak) bez ďalších poplatkov. Poslanci požadovali, aby letecké spoločnosti, sprostredkovatelia a vyhľadávacie portály povinne zobrazovali na začiatku rezervačného procesu ceny cestovného vrátane príručnej batožiny. Spoločnosti môžu cestujúcim, ktorí cestujú bez príručnej batožiny, ponúknuť lacnejšie letenky.
Cestujúcim sa nebudú účtovať dodatočné poplatky za opravu chyby v mene ani za vytlačenú verziu palubného lístka. Poslanci zabezpečili pre cestujúcich aj právo získať hneď po registrácii palubný lístok v digitálnej forme bez ďalšej žiadosti alebo povinnosti mať používateľský účet či osobitnú aplikáciu. Cestujúcim sa neodoprie vstup na palubu z dôvodu, že použili vlastnú vytlačenú verziu digitálneho lístka.
Cestujúci so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou majú právo na náhradu, náhradný let a pomoc zo strany leteckej spoločnosti, ak zmeškajú let preto, lebo im letisko nepomohlo dostať sa včas k odletovej bráne. Pri prideľovaní sedadiel v lietadle nesmie dochádzať k rozdeľovaniu rodín s deťmi. Rovnaké právo budú mať cestujúci so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou, ako aj tehotné ženy.
Rada EÚ má potvrdiť tieto pravidlá do začiatku augusta 2026. Účinnosť majú nadobudnúť 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské krajiny a podniky v EÚ budú mať jeden rok na to, aby sa pripravili na ich uplatňovanie.
Europoslanci schválili podporu pre poľnohospodárov EÚ ovplyvnených cenami hnojív
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok prijali opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien hnojív na poľnohospodárov v EÚ a rozhodli sa urýchliť zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ podľa návrhu Európskej komisie, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári včas dostanú pomoc na nákup hnojív na ďalšie vegetačné obdobie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Parlament v tlačovej správe spresnil, že aby sa predišlo poklesu produkcie alebo kvality potravín a rastúcim cenám pre spotrebiteľov, poľnohospodári v EÚ budú môcť získať podporu likvidity až do výšky 80 % dodatočných nákladov na hnojivá, ktoré im vzniknú.
Krajiny EÚ budú mať takisto možnosť zvýšiť zálohy na priame platby zo 70 % na 75 % a vyplatiť ich poľnohospodárom priamo po tom, čo o ne požiadajú (nie až po 16. októbri, ako je definované v súčasných pravidlách). Členské štáty budú mať aj väčšiu flexibilitu pri úprave svojich rozpočtov na priame platby na budúci rok.
Za pravidlá navrhnuté eurokomisiou zahlasovalo 576 poslancov, 62 bolo proti a 15 sa zdržalo hlasovania.
Text musí teraz formálne schváliť Rada EÚ (členské krajiny), aby mohol byť zverejnený v Úradnom vestníku EÚ a nadobudol účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.
EP pripomenul, že ceny hnojív majú priamy vplyv na produkciu potravín, keďže hnojivá predstavujú až 16 % vstupných nákladov poľnohospodárov. EÚ je závislá od dovozu 30 % dusíkatých hnojív a 70 % fosfátových hnojív používaných v poľnohospodárskej výrobe.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)