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Europoslanci prijali daňové návrhy, ktoré presadzoval Ľ. Ódor
Za Ódorovu správu zahlasovalo 366 poslancov, 192 bolo proti a 39 sa zdržalo.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 9. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu podporili iniciatívnu správu vypracovanú slovenským europoslancom Ľudovítom Ódorom (PS) obsahujúcu návrhy, ktoré v rámci takzvaného 28. režimu zahŕňajú aj konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, štandardizované daňové priznania a zjednodušené postupy týkajúce sa dane z pridanej hodnoty. Informuje o tom spravodajca TASR.
Za Ódorovu správu zahlasovalo 366 poslancov, 192 bolo proti a 39 sa zdržalo. Hlasovanie vytvorilo podklad pre prebiehajúci legislatívny proces týkajúci sa 28. režimu pre podniky, známeho aj pod skratkou „EU Inc.“.
V odsúhlasenom materiáli sa stanovujú možnosti daňových aspektov širšieho 28. režimu, ktorého cieľom je poskytnúť spoločnostiam, najmä tým inovatívnym, jednotný súbor harmonizovaných pravidiel na prehĺbenie jednotného trhu a podporu cezhraničných investícií. Odporúčania uvedené v správe sa riadia modulárnym prístupom, pričom prvým krokom by mal byť jednotný rámec práva obchodných spoločností a neskoršie moduly by sa mohli vzťahovať aj na zdaňovanie.
V súvislosti s potenciálnym daňovým modulom sa v správe navrhujú cielené koordinačné opatrenia, ako je konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, štandardizované daňové priznania, zjednodušené postupy v oblasti DPH a zefektívnenie pravidiel týkajúcich sa zrážkovej dane.
V správe sa tiež zdôrazňuje, že by bolo potrebné zaviesť opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa 28. režim nestal nástrojom na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, škodlivej daňovej súťaže alebo na vyberanie najvýhodnejších daňových podmienok. Preto správa navrhuje, aby sa prístup k 28. režimu poskytol len spoločnostiam so skutočnou hospodárskou činnosťou v EÚ.
V uvedenej správe sa navrhujú aj schémy zamerané na zvýšenie atraktívnosti pre inovatívne spoločnosti a na umožnenie rastu spoločností naprieč hranicami v Európe. Podporuje napríklad pravidlá zamestnaneckých opcií na akcie, zjednodušené transferové oceňovanie a koordinované daňové stimuly pre výskum a vývoj.
Ódor, ktorý správu pripravil v mene liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE), v správe pre médiá spresnil, že hoci sa táto správa osobitne zameriava na zdaňovanie, podporuje konečný cieľ, ktorým je vytvorenie spoločností EU Inc. ako ambiciózneho, ale stále nápomocného priestoru pre európske talenty v podnikaní a budúci rast a prosperitu. „Hoci sú dane vždy citlivé, som rád, že sme dokázali sformulovať ambiciózne znenie o tom, ako by mohlo vyzerať zdaňovanie spoločností v rámci 28. režimu bez toho, aby sa vyžadovali akékoľvek zmeny existujúceho právneho rámca EÚ,“ odkázal Ódor.
Podľa tlačovej správy EP sa v tejto iniciatívnej správe podrobne uvádza pozícia k daňovým aspektom 28. režimu, ktorá by sa mohla včas začleniť do rokovacej pozície, ktorú budú vyjednávači EP obhajovať, keď sa stretnú so zástupcami členských štátov (Rada EÚ), aby dospeli k dohode o širšej podobe 28. režimu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Za Ódorovu správu zahlasovalo 366 poslancov, 192 bolo proti a 39 sa zdržalo. Hlasovanie vytvorilo podklad pre prebiehajúci legislatívny proces týkajúci sa 28. režimu pre podniky, známeho aj pod skratkou „EU Inc.“.
V odsúhlasenom materiáli sa stanovujú možnosti daňových aspektov širšieho 28. režimu, ktorého cieľom je poskytnúť spoločnostiam, najmä tým inovatívnym, jednotný súbor harmonizovaných pravidiel na prehĺbenie jednotného trhu a podporu cezhraničných investícií. Odporúčania uvedené v správe sa riadia modulárnym prístupom, pričom prvým krokom by mal byť jednotný rámec práva obchodných spoločností a neskoršie moduly by sa mohli vzťahovať aj na zdaňovanie.
V súvislosti s potenciálnym daňovým modulom sa v správe navrhujú cielené koordinačné opatrenia, ako je konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, štandardizované daňové priznania, zjednodušené postupy v oblasti DPH a zefektívnenie pravidiel týkajúcich sa zrážkovej dane.
V správe sa tiež zdôrazňuje, že by bolo potrebné zaviesť opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa 28. režim nestal nástrojom na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, škodlivej daňovej súťaže alebo na vyberanie najvýhodnejších daňových podmienok. Preto správa navrhuje, aby sa prístup k 28. režimu poskytol len spoločnostiam so skutočnou hospodárskou činnosťou v EÚ.
V uvedenej správe sa navrhujú aj schémy zamerané na zvýšenie atraktívnosti pre inovatívne spoločnosti a na umožnenie rastu spoločností naprieč hranicami v Európe. Podporuje napríklad pravidlá zamestnaneckých opcií na akcie, zjednodušené transferové oceňovanie a koordinované daňové stimuly pre výskum a vývoj.
Ódor, ktorý správu pripravil v mene liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE), v správe pre médiá spresnil, že hoci sa táto správa osobitne zameriava na zdaňovanie, podporuje konečný cieľ, ktorým je vytvorenie spoločností EU Inc. ako ambiciózneho, ale stále nápomocného priestoru pre európske talenty v podnikaní a budúci rast a prosperitu. „Hoci sú dane vždy citlivé, som rád, že sme dokázali sformulovať ambiciózne znenie o tom, ako by mohlo vyzerať zdaňovanie spoločností v rámci 28. režimu bez toho, aby sa vyžadovali akékoľvek zmeny existujúceho právneho rámca EÚ,“ odkázal Ódor.
Podľa tlačovej správy EP sa v tejto iniciatívnej správe podrobne uvádza pozícia k daňovým aspektom 28. režimu, ktorá by sa mohla včas začleniť do rokovacej pozície, ktorú budú vyjednávači EP obhajovať, keď sa stretnú so zástupcami členských štátov (Rada EÚ), aby dospeli k dohode o širšej podobe 28. režimu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)