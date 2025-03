Europoslanci prijali dve uznesenia pre konkurencieschopnejšiu EÚ

Brusel/Štrasburg 12. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu prijali dve uznesenia, v ktorých načrtli svoje priority pre ďalší cyklus hospodárskej a sociálnej koordinácie medzi členskými štátmi EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Prijatím uznesenia o koordinácii hospodárskej politiky, ktoré podporilo 469 poslancov, 162 bolo proti a 54 sa zdržalo hlasovania, sa zákonodarcovia zamerali na potrebu zvýšiť verejné a súkromné investície s cieľom riešiť ich nedostatok, zlepšiť konkurencieschopnosť a podnikanie a pokračovať vo fiškálnej konsolidácii. Uznesenie konštatuje, že EÚ by mala sledovať tieto ciele a zároveň zabezpečiť sociálnu súdržnosť a vysokú životnú úroveň.



Poslanci vyjadrili obavy z pomalého rastu a z toho, že Úniu čakajú turbulentnejšie ekonomické časy. Preto vyzývajú členské štáty, aby znížili nadmerné deficity verejných financií a varovali aj pred rastúcimi cenami bývania.



Podľa europoslancov by Európska komisia mala zlepšiť svoje analýzy udržateľnosti dlhu pre každý členský štát, keďže sú kľúčové pre správne fungovanie procesu správy ekonomických záležitostí.



Za druhé uznesenie - o prioritách v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí - zahlasovalo 351 poslancov, 260 bolo proti a 70 sa zdržalo hlasovania. Zákonodarcovia v ňom zdôrazňujú dôležitosť zníženia administratívnej záťaže pre podniky pri zabezpečení existujúcich pracovných a sociálnych noriem.



Vyjadrili nádej, že lepšia podpora pre malé a stredné podniky môže viesť k väčším inováciám a kvalitnejším pracovným miestam a že silnejšie podniky sociálneho hospodárstva môžu podporovať kvalitné pracovné príležitosti a obehové hospodárstvo.



V správe EP sa uvádza, že fiškálne politiky v rámci európskeho semestra musia zabezpečiť, aby investície boli v súlade s udržateľným rastom a Európskym pilierom sociálnych práv, najmä pokiaľ ide o dostupné bývanie, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie.



Poslanci v tejto súvislosti vyzvali eurokomisiu, aby implementovala pilier sociálnych práv, a privítali pripravovaný akčný plán na dosiahnutie pokroku v sociálnej oblasti.



Nedostatok pracovnej sily v EÚ podľa uznesenia treba riešiť investíciami do vzdelávania a odbornej prípravy a väčšiu pozornosť treba venovať rozvoju zručností.



Správa EP zdôraznila význam nových technológií, ako je umelá inteligencia, a žiadajú eurokomisiu, aby navrhla smernicu o používaní umelej inteligencie na pracovisku.



Pokiaľ ide o cenovo dostupné bývanie, poslanci vyzvali na prijatie opatrení na podporu investícií do bývania.