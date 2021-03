Europoslanci sa pýtajú, prečo ešte nefunguje mechanizmus podmienenosti

Brusel 11. marca (TASR) - Europarlament využije všetky dostupné prostriedky, ak si Európska komisia nesplní svoje povinnosti pri využívaní mechanizmu podmienenosti čerpania prostriedkov EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Uviedli to vo štvrtok poslanci Európskeho parlamentu (EP) počas rozpravy v rámci plenárneho zasadnutia v Bruseli.



Rozprava sa uskutočnila v deň, keď Maďarsko a Poľsko podali žalobu na Súdnom dvore Európskej únie proti uvedenému mechanizmu, ktorý spája čerpanie eurofondov s dodržiavaním zásad právneho štátu.



V pléne EP bol prítomný aj eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn, ktorý čelil otázkam europoslancov, prečo exekutíva EÚ doteraz neuplatnila uvedený mechanizmus. Takmer všetci rečníci zdôraznili, že nové pravidlá vstúpili do platnosti 1. januára tohto roku a sú už právne záväzné.



Šéfovia vlád a štátov EÚ (Európska rada) sa však v decembri dohodli, že Maďarsko a Poľsko prestanú blokovať sedemročný nrpozpočet EÚ na roky 2021-2027 a účinnosť mechanizmu právneho štátu bude odložená dovtedy, kým nový mechanizmus neposúdi Súdny dvor EÚ.



Poslanci však upozornili, že rozhodnutie Európskej rady nemá právny účinok a eurokomisia môže svoj nový nástroj používať.



Hahn pripomenul, že eurokomisia ešte musí dokončiť usmernenia a pokyny pre nový mechanizmus, a to skôr, ako sa začne používať v praxi. Tieto usmernenia by podľa neho mohli zohľadniť aj príslušné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktoré sa však očakáva najskôr v máji.



Viacerí europoslanci však vyjadrili obavy, že rozhodovanie môže potrvať aj dlhšie, čím by sa praktické uplatňovanie mechanizmu veľmi oneskorilo.



Viacero poslancov počas rozpravy upozornilo na dlhodobé problémy a zhoršovanie situácie v oblasti právneho štátu v niektorých členských krajinách vrátane Maďarska a Poľska. Žiadali pritom podniknúť okamžité kroky, aby sa zabránilo ďalšiemu narušovaniu rozpočtu a hodnôt EÚ.



Ozvali sa však aj kritici mechanizmu podmienenosti, keď viacero europoslancov tento nástroj označilo za politicky motivovaný a žiadali rešpektovať súvisiace závery decembrového summitu EÚ a dohodu premiérov a prezidentov členských krajín.



EP bude o návrhu uznesenia k tejto téme bude hlasovať na svojom najbližšom plenárnom zasadnutí, ktoré je naplánované na koniec marca (24- 25.3).



spravodajca TASR Jaromír Novak