Europoslanci schválili nové opatrenia na ochranu trhu s oceľou
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 19. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválili nové opatrenia na ochranu európskeho trhu s oceľou. Novým nariadením sa nahrádzajú opatrenia, ktorých platnosť sa končí 30. júna 2026. Má pomôcť lepšie chrániť oceliarsky priemysel Európskej únie (EÚ) pred negatívnymi účinkami celosvetového prebytku ocele, informuje spravodajca TASR.
Za nové nariadenie, na ktorom sa už EP dohodol s členskými štátmi (Rada EÚ), zahlasovalo 606 poslancov, 16 bolo proti a 39 sa hlasovania zdržalo.
Nariadením sa zavádzajú nižšie dovozné kvóty, a to obmedzením objemu bezcolného dovozu na 18,3 milióna ton ročne. Znamená to zníženie o 47 % v porovnaní s kvótami na oceľ na rok 2024.
Zároveň sa má uplatňovať aj 50-percentné clo (namiesto súčasných 25 %) na dovoz nad stanovené kvóty a na tovar z ocele.
Pri prideľovaní kvót pre jednotlivé krajiny sa zohľadňuje situácia Ukrajiny ako kandidátskej krajiny s osobitnými bezpečnostnými obavami.
Cieľom nariadenia je pomôcť oceliarskemu priemyslu EÚ čeliť negatívnym účinkom celosvetovej nadprodukcie na obchod a trh s oceľou, keď platnosť súčasných ochranných opatrení zavedených od roku 2018 uplynie 30. júna 2026.
Nariadenie zavádza pravidlo tavenia a liatia, podľa ktorého sa pôvod ocele určuje podľa toho, kde sa prvýkrát taví a odlieva, čím sa posilňuje vysledovateľnosť a obmedzuje obchádzanie kvót prostredníctvom minimálneho spracovania v tretích krajinách. Európska komisia (EK) bude musieť pri prideľovaní ročných kvót zohľadniť pôvod ocele.
Švédska europoslankyňa a spravodajkyňa EP pre túto oblasť Karin Karlsbroová v správe pre médiá uviedla, že Európa potrebuje silný a konkurencieschopný oceliarsky priemysel založený na obchode, inováciách a spravodlivej hospodárskej súťaži.
„Je nevyhnutné bojovať proti negatívnym vplyvom celosvetovej nadmernej kapacity na obchod. Vítam nepredĺženie výnimky pre ruské oceľové dosky. Ukrajina zároveň nesmie byť trestaná opatreniami EÚ, keď je jej oceliarsky priemysel vystavený priamemu ruskému útoku. Ukrajina nie je zdrojom celosvetovej nadmernej kapacity. Musíme s ňou zaobchádzať ako s budúcim členom EÚ a strategickým partnerom. Únia musí splniť svoj sľub, že Ukrajina získa osobitné postavenie podľa nového nariadenia,“ opísala situáciu poslankyňa.
Nové nariadenie ešte musí formálne prijať Rada EÚ. Účinnosť nadobudne 1. júla 2026. Platnosť globálnych ochranných opatrení týkajúcich sa ocele, ktoré sa uplatňujú od roku 2018 podľa Dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o ochranných opatreniach, uplynie 30. júna 2026.
Oceliarske odvetvie čelí výzvam súvisiacim s obchodom, vrátane značného tlaku na dovoz, pokiaľ ide o objem a ceny, a to v dôsledku celosvetovej nadmernej kapacity. Od roku 2008 bolo v EÚ v tomto odvetví zrušených približne 100.000 pracovných miest.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
