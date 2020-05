Europoslanci schválili trojmiliardovú pomoc pre partnerské krajiny

Brusel 15. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v piatok, na záver májového plenárneho zasadnutia, schválili poskytnutie úverov v celkovej výške tri miliardy eur pre partnerské krajiny EÚ. Ide o financie, ktoré by týmto krajinám mali pomôcť vyrovnať sa s hospodárskymi dôsledkami pandémie nového koronavírusu.



Za rozhodnutie o takzvanej makrofinančnej pomoci hlasovalo 547 poslancov, 93 bolo proti a 47 sa zdržalo hlasovania.



Pomoc určená pre desiatku partnerských krajín v susedstve EÚ, ktoré v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 upadli do recesie, by mala byť uvoľňovaná vo forme úverov za veľmi výhodných podmienok v priebehu dvanástich mesiacov.



Celkový objem finančných prostriedkov by mal byť rozdelený nasledovne: Albánsko (180 miliónov eur), Bosna a Hercegovina (250 miliónov), Gruzínsko (150 miliónov), Jordánsko (200 miliónov), Kosovo (100 miliónov), Moldavsko (100 miliónov), Čierna Hora (60 miliónov), Severné Macedónsko (160 miliónov), Tunisko (600 miliónov) a Ukrajina (1,2 miliardy).



Makrofinančná pomoc by mala prispieť k zmierneniu negatívnych sociálnych a hospodárskych dopadov súčasnej krízy v partnerských krajinách Únie a podporiť ich finančnú stabilitu.



Europoslanci o makrofinančných úveroch hlasovali prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu s cieľom urýchliť proces uvoľňovania prostriedkov pre partnerské a susedské krajiny. Rada EÚ (členské krajiny) tento balík pomoci odobrila už 5. mája.



Uvoľneniu finančných prostriedkov musí predchádzať podpísanie memoranda o porozumení, ktorého súčasťou budú podmienky poskytnutia úverov. Európska komisia očakáva uvoľnenie prvej tranže na jeseň 2020, druhej a poslednej tranže začiatkom roka 2021. Splatnosť poskytnutých úverov je 15 rokov.



Krajiny, ktorým je pomoc Únie určená, musia byť zapojené do programu Medzinárodného menového fondu (MMF).