Europoslanci SR oceňujú zákon na boj proti globálnemu odlesňovaniu

Brusel/Štrasburg 19. apríla (TASR) - Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP), naprieč politickými frakciami, ocenili, že europarlament v stredu schválil nový zákon na boj proti globálnemu odlesňovaniu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) uviedla, že odlesňovanie prebieha na celom svete alarmujúcim tempom, čo vplýva na zmenu klímy a biodiverzitu. "Hlavnou príčinou odlesňovania a degradácie lesov je rozširovanie poľnohospodárskej pôdy na produkciu komodít, ako je dobytok, drevo, palmový olej, sója, kakao alebo káva. EÚ je významným spotrebiteľom týchto komodít, je preto našou povinnosťou zastaviť tento proces," upozornila. Víta, že spoločnosti pred uvedením takýchto výrobkov na trh EÚ budú musieť potvrdiť, že neprispeli k odlesňovaniu a degradácii lesov nikde na svete, čo je vítaný príspevok EÚ k celosvetovému problému odlesňovania.



Michal Wiezik (PS) zdôraznil, že dovozom hovädzieho mäsa, sóje či palmového oleja sa EÚ podieľa 11 % na globálnom odlesňovaní. "Nariadenie má zabezpečiť, aby výrobky predávané v EÚ nepochádzali z odlesnenej alebo znehodnotenej pôdy. Na Slovensku síce neodlesňujeme, ale dochádza k veľkej degradácii lesov a k premene primárnych a starých lesov na plantáže. Degradácia je v nariadení takisto zahrnutá, čo ma teší," opísal situáciu.



Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD) pripomenula, že diskusie v pléne EP potvrdili, že proti odlesňovaniu chcú bojovať všetci. "Vnímame, že stromy a lesy sú pľúcami planéty. Považujem za dobré, že obmedzíme dovoz produktov, ktoré k nemu prispievajú. Musíme však myslieť predovšetkým na ľudí, ako to ovplyvní ceny tovarov, na ktoré sme dnes zvyknutí, napríklad čokolády alebo kávy a jasne vysvetliť, prečo je to tak. Takisto je dôležité myslieť na ľudí, ktorí v lesoch žijú a používajú napríklad palivové drevo, aby sme im umožnili správnym hospodárením s lesom naďalej udržovať ich spôsob života," vysvetlila.



Eugen Jurzyca (SaS) lesy považuje za čiastočný globálny verejný statok a podporuje ich globálnu ochranu. "Myslím si však, že o verejné statky sa majú starať prioritne štáty. Nemajú túto starostlivosť delegovať masívne na podniky. Za lepšie riešenie považujem zakotvenie záväzkov o ochrane životného prostredia do dohôd o voľnom obchode s tretími krajinami," odkázal.



Martin Hojsík (PS) tvrdí, že odlesňovaním sa strácajú tie najvzácnejšie lesy sveta a dochádza aj k záhube zvierat, ako napríklad orangutany. "Žiaľ, aj my v Európe prispievame k odlesňovaniu, keď kupujeme výrobky, ktoré obsahujú napríklad palmový olej z nelegálne vyrúbaného pralesa. Tak, ako nechceme, aby produkty, ktoré kupujeme, prispievali k detskej práci, tak isto musíme zvýšiť naše nároky pokiaľ ide o dosah produkcie na odlesňovanie. Toto nariadenie je dôležitým krokom vpred k zodpovednejšiemu európskemu trhu," uviedol.



Ivan Štefanec (KDH) zopakoval, že spotreba v EÚ má na svedomí viac ako 10-percentný podiel na odlesňovaní vo svete a dodal, že ak to EÚ myslí s bojom proti zmene klímy vážne, nemôže sa tváriť, že sa Európanov odlesňovanie vo svete netýka.



Michal Šimečka (PS) tvrdí, že naša planéta za uplynulých 30 rokov prišla o lesy, ktorých plocha bola väčšia ako celá Európska únia. "Za odlesňovanie, ktoré sa deje najmä mimo územia Únie, môžeme čiastočne aj my, európski spotrebitelia. Zvyšujúci sa dopyt po hovädzom mäse, palmovom oleji či tlačenom papieri spôsobuje ďalšie masívne globálne odlesňovanie. Preto vítam nové nariadenie, ktoré má za cieľ pomáhať bojovať proti ničeniu lesov strácajúcich sa pre ťažbu či pre ich premenu na ornú pôdu," povedal.











