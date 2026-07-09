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Europoslanci SR sa vyjadrili k návrhom rozšíriť 28. režim pre podniky
Branislav Ondruš (Hlas-SD) priznal, že prvotný návrh Európskej komisie o 28. režime nepovažuje za dobrý pre zamestnancov.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 9. júla (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok v Štrasburgu podporil návrhy, aby sa takzvaný 28. režim pre podniky, známy aj pod skratkou EU Inc., rozšíril aj na daňové aspekty. Iniciatívnu správu vypracoval slovenský europoslanec Ľudovít Ódor (PS) a okrem neho sa pre TASR k tejto otázke vyjadrili aj ďalší slovenskí členovia europarlamentu. TASR oslovila poslancov aj z ďalších politických strán, tí na otázky neodpovedali.
Iniciatívna správa, ktorou sa bude zaoberať Rada EÚ (členské štáty), zahŕňa aj konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, štandardizované daňové priznania a zjednodušené postupy týkajúce sa dane z pridanej hodnoty a to všetko by malo uľahčiť podnikanie naprieč EÚ inovatívnym podnikom.
Ódor pripomenul, že 28. režim je jedným z rozhodujúcich nástrojov na to, aby sa Európe darilo v globálnej konkurencii, lebo medzi 50 najväčšími spoločnosťami sveta je dnes len jedna európska.
„Únia výrazne zaostáva za USA a Čínou. V EÚ máme skvelé nápady, šikovných ľudí aj množstvo úspešných startupov. Problém nastáva vo chvíli, keď chcú tieto firmy rásť. Namiesto toho, aby mohli expandovať naprieč Úniou, musia si najať armádu právnikov a konzultantov, aby zvládli 27 rôznych národných systémov. Preto radšej odchádzajú tam, kde je jeden skutočne jednotný trh, najčastejšie do USA. Ak chceme inovatívne firmy udržať v Európe a zápasiť v prvej lige, musíme sa pre ne aj my stať jedným trhom, a to nielen v právnej oblasti, ale aj v daňovej,“ vysvetlil poslanec, ktorý ocenil, že jeho správu podporil dostatočný počet európskych zákonodarcov.
Branislav Ondruš (Hlas-SD) priznal, že prvotný návrh Európskej komisie o 28. režime nepovažuje za dobrý pre zamestnancov, lebo umožňuje znížiť ich ochranu nielen pod úroveň európskej, ale dokonca aj národnej legislatívy.
„Tento návrh by viedol k zhoršeniu pracovných podmienok, neumožní pracovníkom sa brániť voči nepoctivým praktikám a dokonca vylúči aj inšpektoráty práce z možnosti zasiahnuť v prospech zamestnancov. Doterajšia prax navyše potvrdzuje, že by posilnil zakladanie schránkových firiem, lebo napriek verejným deklaráciám nie je pravda, že sa obmedzuje na vytvorenie podmienok pre technologické startupy. Pokojne sa pod neho schovajú aj nadnárodné korporácie,“ opísal situáciu. Aj preto zahlasoval za správu z dielne Ódora, lebo podľa jeho slov tá na všetky ním uvedené riziká upozorňuje. Zdôraznil tiež, že EP návrh 28. režimu bez úprav v prospech pracujúcich nepodporí.
Podpredseda EP Martin Hosjík (PS) jednoznačne správu svojho straníckeho kolegu podporil. „Ak chceme, aby inovatívne firmy ostávali v EÚ aj na Slovensku a neutekali napríklad do Spojených štátov, potrebujeme európske firmy. Potrebujeme EU Inc. Príkladov inovatívnych firiem, ktoré odišli zo Slovenska do USA, je mnoho a s nimi aj pracovné miesta a dane. A to potrebujeme zmeniť,“ odkázal poslanec.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Iniciatívna správa, ktorou sa bude zaoberať Rada EÚ (členské štáty), zahŕňa aj konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, štandardizované daňové priznania a zjednodušené postupy týkajúce sa dane z pridanej hodnoty a to všetko by malo uľahčiť podnikanie naprieč EÚ inovatívnym podnikom.
Ódor pripomenul, že 28. režim je jedným z rozhodujúcich nástrojov na to, aby sa Európe darilo v globálnej konkurencii, lebo medzi 50 najväčšími spoločnosťami sveta je dnes len jedna európska.
„Únia výrazne zaostáva za USA a Čínou. V EÚ máme skvelé nápady, šikovných ľudí aj množstvo úspešných startupov. Problém nastáva vo chvíli, keď chcú tieto firmy rásť. Namiesto toho, aby mohli expandovať naprieč Úniou, musia si najať armádu právnikov a konzultantov, aby zvládli 27 rôznych národných systémov. Preto radšej odchádzajú tam, kde je jeden skutočne jednotný trh, najčastejšie do USA. Ak chceme inovatívne firmy udržať v Európe a zápasiť v prvej lige, musíme sa pre ne aj my stať jedným trhom, a to nielen v právnej oblasti, ale aj v daňovej,“ vysvetlil poslanec, ktorý ocenil, že jeho správu podporil dostatočný počet európskych zákonodarcov.
Branislav Ondruš (Hlas-SD) priznal, že prvotný návrh Európskej komisie o 28. režime nepovažuje za dobrý pre zamestnancov, lebo umožňuje znížiť ich ochranu nielen pod úroveň európskej, ale dokonca aj národnej legislatívy.
„Tento návrh by viedol k zhoršeniu pracovných podmienok, neumožní pracovníkom sa brániť voči nepoctivým praktikám a dokonca vylúči aj inšpektoráty práce z možnosti zasiahnuť v prospech zamestnancov. Doterajšia prax navyše potvrdzuje, že by posilnil zakladanie schránkových firiem, lebo napriek verejným deklaráciám nie je pravda, že sa obmedzuje na vytvorenie podmienok pre technologické startupy. Pokojne sa pod neho schovajú aj nadnárodné korporácie,“ opísal situáciu. Aj preto zahlasoval za správu z dielne Ódora, lebo podľa jeho slov tá na všetky ním uvedené riziká upozorňuje. Zdôraznil tiež, že EP návrh 28. režimu bez úprav v prospech pracujúcich nepodporí.
Podpredseda EP Martin Hosjík (PS) jednoznačne správu svojho straníckeho kolegu podporil. „Ak chceme, aby inovatívne firmy ostávali v EÚ aj na Slovensku a neutekali napríklad do Spojených štátov, potrebujeme európske firmy. Potrebujeme EU Inc. Príkladov inovatívnych firiem, ktoré odišli zo Slovenska do USA, je mnoho a s nimi aj pracovné miesta a dane. A to potrebujeme zmeniť,“ odkázal poslanec.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)