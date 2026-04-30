Europoslanci SR sú za citlivejší model obchodovania s povolenkami ETS2
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 30. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu (29. 4.) navrhli zmeny trhovej stabilizačnej rezervy systému Európskej únie (EÚ) na obchodovanie s emisiami (ETS2) pre budovy, cestnú dopravu a ďalšie odvetvia s cieľom zaistiť väčšiu ochranu domácností. K tejto téme sa pre TASR vyjadrili slovenskí europoslanci z viacerých politických strán a frakcií.
Martin Hojsík (PS) upozornil, že od začiatku spolu s kolegami europoslancami z PS v liberálnej frakcii Obnovme Európu (RE) presadzoval sociálne citlivejší model ETS2, tiež opatrenia proti neprimeranému nárastu cien emisných povoleniek, viac finančných prostriedkov v Sociálnom klimatickom fonde a väčšie právomoci členských štátov v tom, na aké sociálne kompenzácie ich poskytnú.
„Som preto rád, že sa mi podarilo presadiť, aby členské štáty mohli využívať príjmy z povoleniek aj na klimatický šek, teda vratku naspäť ľuďom. Pretože väčšina príjmov z povoleniek na Slovensku zostáva v rukách štátu a nejde tam, kam má. Nepomáha pri znižovaní emisií, a tým aj účtov za energie firmám a ľuďom,“ vysvetlil. Ako určitú kuriozitu vníma to, že tento návrh Európskej komisie odporučila poslancom EP podporiť aj vláda Roberta Fica (Smer-SD), čo ale europoslanci za Smer-SD ignorovali.
Miriam Lexmann (KDH) podporila návrhy týkajúce sa trhovej stabilizačnej rezervy, lebo ide o jeden z krokov, ktoré navrhovali členské štáty v liste eurokomisii, a ktorý má zmierniť dosahy systému ETS2 na domácnosti a podniky. „Uvítala som, že cena 45 eur na tonu uhlíka má byť zastropovaná, čo bol aj pôvodný prísľub Európskej komisie. Treba podotknúť, že síce ide o pozitívny krok, ale na druhej strane naďalej trvám na tom, že systém ETS by mal byť ak nie úplne zrušený, tak výrazne revidovaný,“ uviedla. Dodala, že treba v každom prípade zabrániť tomu, aby systém ETS ešte viac zvyšoval finančnú záťaž na naše domácnosti a ruinoval európske podniky.
Branislav Ondruš (Hlas-SD) tiež podporil tieto návrhy, ako však spresnil, aj naďalej sa bude usilovať o úplné zrušenie systému ETS2 a jeho nahradenie opatreniami, ktoré prispejú k zníženiu emisií škodlivých plynov tak, aby to malo pozitívny dosah na klímu.
„Nové poplatky, ktoré predražia kúrenie plynom na Slovensku, nemajú žiadny význam pre ochranu klímy, ak zároveň podporujeme nárast dovozu potravín, ktoré si vieme vyrobiť aj u nás, z Južnej Ameriky. Tanker prevážajúci sóju vyprodukuje za 15 sekúnd jazdy toľko CO2, koľko osobné auto po prejdení 100 kilometrov. A plavba z Brazílie do holandských prístavov trvá 14 až 15 dní,“ upozornil.
Dodal, že aj preto hlasuje proti nezmyselnej obchodnej politike, aj proti nezmyselným „klimatickým“ opatreniam.
„Najskôr treba cielenými dotáciami ľuďom pomôcť prejsť na úspornejšie zdroje vykurovania, znížiť náklady zatepľovaním domom a až potom vytvárať cenový tlak na tých, ktorí ani takúto pomoc nie sú ochotní využiť. Navyše, to, čo eurokomisia prezentuje ako cenový strop ním v skutočnosti nie je a prax ukáže, že takto sa cenu na 45 eurách udržať nepodarí,“ zhodnotil opatrenia na úrovni EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
