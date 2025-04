Europoslanci SR: Úniu úspor a investícií treba rýchlo dokončiť

Štrasburg 2. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) počas prebiehajúcej plenárnej schôdze v Štrasburgu diskutovali so zástupcami Európskej komisie o plánoch vytvoriť úniu úspor a investícií, ktorá má občanom pomôcť premeniť ich úspory na výnosné investície. Túto iniciatívu privítali viacerí slovenskí europoslanci, informuje spravodajca TASR.



Poslanec Ľudovít Ódor (RE/PS), tieňový spravodajca EP pre Draghiho správu v časti vytváraní únie úspor a investícií, povedal, že ide o starší koncept únie kapitálových trhov, ktorému však občania nerozumeli, hoci sa o tom hovorí najmenej desať rokov.



„Je dôraz na to, aby ľudia mali lepšie zhodnotené úspory a aby Európa bola konkurencieschopná. Je to urgentné. Teraz to musíme urobiť, lebo svet sa uzatvára pred nami v podobe ciel a my sami máme bariéry a prekážky na našom kapitálovom trhu, ktoré môžeme vnímať ako stopercentné clá. Keď to neodstránime, darmo budeme nariekať, že iní zavádzajú clá v obchode,“ opísal situáciu.



Za nevhodné považuje, že v súčasnosti je v Únii 27 rôznych legislatívnych prostredí a firmy zháňajú kapitál tak, že všetky tieto právne systémy musia poznať.



„To je nezmysel. My naozaj musíme vytvoriť jednotný trh pre investície. Máme 450 miliónov obyvateľov a bola by škoda, keby sme túto silu nevyužili. Keby sme boli jednotní a silní, my by sme mohli diktovať podmienky v zahraničnom obchode vo svete. Túto domácu úlohu musíme urobiť tu. To za nás ani Trump, ani Putin, ani Čína neurobí,“ odkázal.



Ódor spresnil, že europarlament môže pomôcť tak, že urýchli schvaľovací proces. Dodal, že počas rozpravy v pléne vyzval eurokomisiu, aby čo najrýchlejšie dobudovala úniu úspor a investícií.



Monika Beňová (nezaradená/Smer-SD) upozornila, že európski občania majú až 70 % svojich úspor v bankách, čo znamená sumu okolo 10 biliónov eur, no zároveň platí, že ich úspory a investície sa kapitálovo zhodnocujú nie v Európe, ale najmä v USA.



„Peniaze na bankových účtoch sú síce bezpečne uložené a dostupné, no pri nízkych úrokových sadzbách z nich sporiteľom ukrajuje inflácia. Cieľom nového konceptu je ponúknuť ľuďom možnosť bezpečne a jednoducho investovať časť svojich úspor na kapitálových trhoch do európskych firiem a ich rozvoja,“ vysvetlila.



Podľa nej to podporí európsku konkurencieschopnosť a na Slovensku cez dôchodcovské správcovské spoločnosti môže ísť o zdroje využité na investície do rozvoja infraštruktúry či nájomného bývania.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)