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Europoslanci SR vítajú umožnenie výkonu obchodnej dohody s USA
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok (16. 6.) s konečnou platnosťou schválili dva právne predpisy, ktorými sa vykonávajú colné záväzky EÚ v rámci spoločného vyhlásenia EÚ a USA z augusta 2025.
Autor TASR
Štrasburg 17. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok (16. 6.) s konečnou platnosťou schválili dva právne predpisy, ktorými sa vykonávajú colné záväzky EÚ v rámci spoločného vyhlásenia EÚ a USA z augusta 2025. K téme sa pre TASR vyjadrili aj slovenskí europoslanci z viacerých politických strán.
Michal Wiezik (PS) upozornil, že schválenie colnej dohody EÚ a USA bolo odkladané takmer rok, pretože „ten problém sedí v Bielom dome“. Dodal, že prístup k európsko-americkým obchodným vzťahom zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa bol „chaotický a grobiansky“ a Únia potrebovala nájsť adekvátnu odpoveď. „Čiže to, čo sa podarilo vyrokovať, je do veľkej miery šité na mieru tejto situácii. Platnosť týchto pravidiel je do roku 2029, dokedy Trump bude v úrade. Ak sa tá dohoda dovtedy neobnoví, tak zaniká a znova ju bude treba vyrokovať,“ uviedol. Ocenil, že EÚ zaradila opatrenia, ktoré jej umožnia odstúpiť od dohody v prípade, že Američania „zas vymyslia nové pravidlá v neprospech Európanov“.
„Ten kompromis, ktorý z európskeho hľadiska nie je ideálny, ale asi najlepší možný v danej situácii, je, že sme museli znížiť mnohé clá na výrobky, ktoré dovážame z Ameriky, zatiaľ čo naše clá, tie 15-percentné, ktoré uvalili na našu novú automobilovú produkciu, zostávajú v platnosti,“ vysvetlil. Dodal, že hrozilo, že Trump dovedie USA a Európu do obchodnej vojny, čomu sa Európania snažili predísť, a tak vznikol aj kompromis v podobe dodatočných bezpečnostných záruk. Tvrdí, že ak to takto budú dodržiavať obe strany, tak by to „malo mať nejakú normálnu podobu obchodného vzťahu“.
Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD) si myslí, že americké clá na oceľ a hliník nemajú „úplne veľkú nevýhodu“. Upozornila na klauzulu, že dohoda bude platiť iba do roku 2029, ak sa nestane niečo nepredvídateľné. „EÚ môže meniť niektoré tarify alebo colné doložky týkajúce sa ciel na oceľ a na hliník, ak bude neprimeraný dovoz zo Spojených štátov, bude veľké množstvo alebo tie ceny sa zmenia spôsobom, ktorý bude pre nás nevýhodný. Takže je to aj taká väčšia ochrana,“ vysvetlila. Colnú dohodu s USA považuje za to najlepšie z možného.
Martin Hojsík (PS) pravidlá o zárukách vníma ako stabilitu, čo sa EP takisto snaží zabezpečiť. „Práve preto sme požadovali špeciálne opatrenia, ktoré dohodu urobia odolnú voči Trumpovi. Tá dohoda nie je ideálna. Aby sa Trump ráno zobudil a zase si niečo vymyslel, nejaké odvetné opatrenia za niečo, čo ohrozuje zisky jeho kamarátov. (...) To, čo chceme pre európsku ekonomiku, pre pracovné miesta ľudí na Slovensku, je čo najviac stability,“ opísal situáciu.
Pripomenul, že aj najnovšie Trumpove nápady o 100-percentnom zdanení francúzskych vín dokladujú jeho snahu „rozdeľovať a panovať“, a preto EÚ, a teda aj Slovensko v nej, musí držať spolu, „ako Svätoplukove prúty, aby dokázala odolať tlakom zvonku“. Či už sú z Číny, USA alebo z Ruska.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Michal Wiezik (PS) upozornil, že schválenie colnej dohody EÚ a USA bolo odkladané takmer rok, pretože „ten problém sedí v Bielom dome“. Dodal, že prístup k európsko-americkým obchodným vzťahom zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa bol „chaotický a grobiansky“ a Únia potrebovala nájsť adekvátnu odpoveď. „Čiže to, čo sa podarilo vyrokovať, je do veľkej miery šité na mieru tejto situácii. Platnosť týchto pravidiel je do roku 2029, dokedy Trump bude v úrade. Ak sa tá dohoda dovtedy neobnoví, tak zaniká a znova ju bude treba vyrokovať,“ uviedol. Ocenil, že EÚ zaradila opatrenia, ktoré jej umožnia odstúpiť od dohody v prípade, že Američania „zas vymyslia nové pravidlá v neprospech Európanov“.
„Ten kompromis, ktorý z európskeho hľadiska nie je ideálny, ale asi najlepší možný v danej situácii, je, že sme museli znížiť mnohé clá na výrobky, ktoré dovážame z Ameriky, zatiaľ čo naše clá, tie 15-percentné, ktoré uvalili na našu novú automobilovú produkciu, zostávajú v platnosti,“ vysvetlil. Dodal, že hrozilo, že Trump dovedie USA a Európu do obchodnej vojny, čomu sa Európania snažili predísť, a tak vznikol aj kompromis v podobe dodatočných bezpečnostných záruk. Tvrdí, že ak to takto budú dodržiavať obe strany, tak by to „malo mať nejakú normálnu podobu obchodného vzťahu“.
Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD) si myslí, že americké clá na oceľ a hliník nemajú „úplne veľkú nevýhodu“. Upozornila na klauzulu, že dohoda bude platiť iba do roku 2029, ak sa nestane niečo nepredvídateľné. „EÚ môže meniť niektoré tarify alebo colné doložky týkajúce sa ciel na oceľ a na hliník, ak bude neprimeraný dovoz zo Spojených štátov, bude veľké množstvo alebo tie ceny sa zmenia spôsobom, ktorý bude pre nás nevýhodný. Takže je to aj taká väčšia ochrana,“ vysvetlila. Colnú dohodu s USA považuje za to najlepšie z možného.
Martin Hojsík (PS) pravidlá o zárukách vníma ako stabilitu, čo sa EP takisto snaží zabezpečiť. „Práve preto sme požadovali špeciálne opatrenia, ktoré dohodu urobia odolnú voči Trumpovi. Tá dohoda nie je ideálna. Aby sa Trump ráno zobudil a zase si niečo vymyslel, nejaké odvetné opatrenia za niečo, čo ohrozuje zisky jeho kamarátov. (...) To, čo chceme pre európsku ekonomiku, pre pracovné miesta ľudí na Slovensku, je čo najviac stability,“ opísal situáciu.
Pripomenul, že aj najnovšie Trumpove nápady o 100-percentnom zdanení francúzskych vín dokladujú jeho snahu „rozdeľovať a panovať“, a preto EÚ, a teda aj Slovensko v nej, musí držať spolu, „ako Svätoplukove prúty, aby dokázala odolať tlakom zvonku“. Či už sú z Číny, USA alebo z Ruska.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)