Europoslanci sú za zaradenie jadrovej energie medzi zelené technológie

Brusel/Štrasburg 22. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok hlasoval za zaradenie jadrovej energie medzi zelené technológie, ktoré treba podporovať, aby mohla byť zabezpečená konkurencieschopnosť a suverenita EÚ voči Číne, Spojeným štátom a ďalším svetovým hráčom.



Prijatý text, ktorý uvádza zoznam technológií s nulovými emisiami pri tvorbe skleníkových plynov, je stanoviskom EP k návrhu nariadenia, ktorého cieľom je ochrana výroby dekarbonizovaných odvetví v EÚ.



EÚ chce do roku 2030 vyrábať až 40 % potrieb pre tento sektor (solárne panely, veterné turbíny, batérie) na európskom území a má v úmysle poskytnúť sektorom s bezemisnými technológiami regulačnú flexibilitu.



Tlačová agentúra AFP pripomenula, že schválený text nie je až taký rozhodujúci pre jadrový priemysel, ktorý je do značnej miery regulovaný na národnej úrovni, predstavuje však dôležité politické a symbolické víťazstvo pre odvetvie jadrovej energetiky.



O tomto návrhu bude europarlament ďalej rokovať s členskými štátmi EÚ, ktoré musia čoskoro prijať tiež svoju pozíciu a je pravdepodobné, že tiež budú argumentovať za zaradenie jadrovej energie medzi kľúčové odvetvia potrebné na zaistenie energetického prechodu, ako sú solárne panely, veterné turbíny, batérie či tepelné čerpadlá.



Už prvý návrh nariadenia EÚ pre priemysel s nulovými emisiami, predstavený 16. marca, spomínal jadrovú energiu ako jeden z možných prostriedkov dekarbonizácie ekonomiky. To predstavovalo prvé víťazstvo pre Francúzsko a asi tucet ďalších štátov EÚ, ako Holandsko, Švédsko, Poľsko či Slovensko, ktoré sa na jadrovú technológiu spoliehajú.



Cieľom návrhu Európskej komisie však boli iba budúce jadrové reaktory 4. generácie a malé modulárne reaktory, ktoré sú ešte len vo vývoji. Väčšina regulačnej pomoci podľa pôvodného návrhu je vyhradená pre úzky zoznam takzvaných "strategických" sektorov, z ktorých jadrová energia zostala vylúčená.



Plán podpory technológií s nulovými emisiami počíta so zjednodušením a zrýchlením postupov a povolení pre priemyselné jednotky, ako aj možnosti financovania. Novinkou je to, že do verejných súťaží pridáva environmentálne kritériá, čo je ustanovenie, z ktorého by mohli profitovať najmä európski dodávatelia, ktorých ceny sú niekedy vyššie ako ceny konkurentov mimo EÚ, ktorí environmentálne kritériá rešpektujú v nižšej miere.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)