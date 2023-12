Europoslanci veľkou väčšinou schválili zákon o kritických surovinách

Brusel/Štrasburg 12. decembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok schválil plány na posilnenie dodávok strategických surovín do EÚ. Zákon o kritických surovinách by mal zvýšiť konkurencieschopnosť a posilniť suverenitu EÚ odstránením byrokracie, podporou inovácií v celom hodnotovom reťazci, ako aj podporou malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je aj oživenie výskumu a vývoj alternatívnych materiálov a ekologickejších ťažobných a výrobných postupov.



Právny predpis bude zahŕňať hospodárske stimuly a stabilnejší a bezpečnejší obchodný rámec pre projekty v oblasti ťažby a recyklácie, ako aj rýchlejšie a jednoduchšie schvaľovacie postupy.



Europoslanci pri rokovaniach s Radou EÚ presadzovali výraznejšie zameranie na výrobu a rozšírenie výroby materiálov, ktoré môžu nahradiť strategické suroviny. Presadili ciele, ktoré majú podporovať získavanie strategickejších surovín z odpadových produktov a zdôraznili, že treba znížiť byrokraciu pre podniky, a to najmä malé a stredné podniky.



Zákonodarcovia tiež vyzdvihli dôležitosť strategických partnerstiev medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti kritických surovín s cieľom diverzifikovať dodávky EÚ, čo by malo byť prospešné pre všetky strany. Zaistili opatrenia, ktoré majú pripraviť pôdu pre dlhodobé partnerstvá s transferom znalostí a technológií, odbornou prípravou a zvyšovaním kvalifikácie pre nové pracovné miesta s lepšími pracovnými a príjmovými podmienkami, ako aj pre ťažbu a spracovanie na základe najlepších ekologických noriem v partnerských krajinách.



Za zákon o kritických surovinách zahlasovalo 549 poslancov, 43 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania. Pred uverejnením zákona v Úradnom vestníku EÚ ho ešte musia formálne schváliť ministri členských krajín.



EP pripomenul, že elektromobily, solárne panely a smartfóny obsahujú kritické suroviny, ktoré sú kľúčové pre zelenú a digitálnu transformáciu EÚ. Zabezpečenie ich dodávok má zásadný význam pre hospodársku odolnosť Európskej únie, jej vedúce postavenie v oblasti technológií a pre jej strategickú autonómiu. Vzhľadom na globálny prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov a digitalizáciu ekonomík a spoločnosti bude dopyt po týchto strategických surovinách v nasledujúcich desaťročiach rýchlo rásť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)