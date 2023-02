Europoslanci vítajú zahrnutie opatrení REPowerEU do plánov obnovy

Brusel/Štrasburg 15. februára (TASR) - Slovenskí europoslanci naprieč politickým spektrom v Európskom parlamente (EP) privítali schválenie dohody o zahrnutí opatrení REPowerEU do národných plánov obnovy, čo má znížiť závislosť od ruských fosílnych palív, urýchliť zelenú transformáciu a boj proti energetickej chudobe.



Z dohody vyplýva, že členské štáty, ktoré žiadajú o dodatočné financie prostredníctvom zmeneného plánu obnovy a odolnosti, budú musieť zahrnúť do národných plánov aj opatrenia zamerané na úsporu energie, výrobu čistej energie a diverzifikáciu energetických dodávok.



Miriam Lexmann (KDH) tvrdí, že hlasovanie v EP je krokom k sprístupneniu financií nevyhnutných na pomoc členským štátom pri podpore projektov kritickej infraštruktúry alebo pri zvyšovaní energetickej účinnosti budov. "Oceňujem, že súčasťou balíka je aj požiadavka, ktorú KDH ešte v septembri 2022 nastolilo a následne si ju osvojila vláda. Ide o využitie nevyčerpaných kohéznych fondov na podporu zraniteľných domácností, ako aj podnikov najviac postihnutých energetickou krízou," uviedla.



Pripomenula, že Slovensko bude môcť presunúť až 10 % z nevyčerpaných kohéznych fondov, čo by malo znamenať približne 1,5 miliardy eur, a ďalšiu miliardu eur by malo mať možnosť využiť z nových dostupných kohéznych fondov na podporu cieľov balíka REPowerEU.



Monika Beňová (Smer-SD) upozornila, že pokiaľ budú členské krajiny chcieť získať viac finančných prostriedkov, budú musieť pri realizácii investícií z plánov obnovy klásť väčší dôraz na energetické úspory, diverzifikáciu či výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. "Prijímané opatrenia majú byť zamerané aj na ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva, či podporu malých a stredných podnikov. Náklady za urýchlené znižovanie závislosti od importu energetických zdrojov z Ruska nesmú byť prenášané na domácnosti a priemysel," odkázala.



Vladimír Bilčík (Modrá koalícia) privítal dohodu o zahrnutí opatrení REPowerEU do národných plánov obnovy, ktoré tak budú musieť obsahovať opatrenia na úsporu energie, výrobu čistej energie a diverzifikáciu dodávok energií. "Vítam opatrenia na zmiernenie energetickej chudoby domácností a malých podnikov, čo pomôže ľuďom na Slovensku. Prispeje to k nižším cenám energií v budúcnosti, vyššej energetickej bezpečnosti v Únii a k dosiahnutiu rýchlejšej nezávislosti od ruských fosílnych palív," skonštatoval.



Eugen Jurzyca (SaS) si myslí, že príjemcovia existujúcich európskych (ale aj slovenských) fondov by boli radi, keby boli napojení na zdroje stabilné na desiatky rokov. "Pre EÚ a Slovensko je však lepšie presúvať peniaze z neefektívnych fondov do fondov, kde sa využívajú užitočnejšie. V prípade REPowerEU sa europarlament s Radou EÚ správne zhodli na presune prostriedkov najmä na zabezpečenie dostupných zdrojov energií z regiónov, ktoré neohrozujú svetový mier," povedal.



Martin Hojsík (PS) zdôraznil, že REPowerEU je obrovská príležitosť nielen znížiť závislosť od ruského plynu a plynu všeobecne, ale aj vytvoriť nové pracovné miesta, zvýšiť energetickú sebestačnosť, podporiť ekonomický rozvoj, a samozrejme ochrániť klímu. "Žiaľ, na Slovensku akoby REPowerEU ani neexistovalo. Vláda k tejto téme poriadne nekomunikuje. Iné krajiny v Európe masívne urýchlili rozvoj zelenej energie a energetickej efektívnosti. Česká republika si v rámci REPowerEU za výhodných podmienok ide požičať od Európskej komisie šesť miliárd eur a investovať ich do zelenej energie a energetickej efektívnosti. Slovensku podobný vizionársky prístup chýba," uviedol.



Robert Hajšel (Smer-SD) verí, že čerpanie európskych prostriedkov bude podmienené opatreniami, ktoré musia priamo a účinne pomôcť zraniteľným domácnostiam a malým a stredným podnikom, čeliacim vysokým cenám energií. "Ide najmä o opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti, diverzifikáciu dodávok energií a investície do obnoviteľných zdrojov. Odvolaná vláda zatiaľ ale iba diskutuje o nejakých reformách a investíciách, a je otázne, či a kedy sa niečo aj zrealizuje," opísal situáciu.



Ivan Štefanec (KDH) je presvedčený, že nezávislosť od ruských fosílnych palív znamená odstrihnutie agresora od dôležitého finančného toku na predlžovanie vojny na Ukrajine. "Bolo by skvelé, ak by sme tento cieľ vedeli naplniť prostredníctvom urýchlenej zelenej transformácie," odkázal a dodal, že pozornosť treba venovať aj zraniteľným domácnostiam, ktoré ohrozuje energetická chudoba, a tiež malým a stredným podnikateľom, aby nemuseli prepúšťať zamestnancov, či uzatvárať svoje prevádzky.



