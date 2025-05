Europoslanci z PS vyzvali inštitúcie vyšetriť zneužívanie fondov v SR

Brusel/Štrasburg 5. mája (TASR) - Šesťčlenná delegácia slovenských europoslancov z hnutia PS a frakcie Obnovme Európu (RE) písomne vyzvala Európsku komisiu (EK), Európsky úrad na boj proti podvodom (OLAF), Európsku prokuratúru (EPPO) a príslušné výbory Európskeho parlamentu (EP), aby zastavili možné zneužívanie eurofondov na Slovensku. Pre bruselského spravodajcu TASR to v pondelok potvrdila europoslankyňa Lucia Yar z Výboru EP pre rozpočet.



Yar po príchode na májové plenárne zasadnutie europarlamentu v Štrasburgu spresnila, že s Michalom Wiezikom iniciovali list, ktorý podpísali aj ďalší štyria členovia slovenskej delegácie vo frakcii RE, a v ktorom európske inštitúcie žiadajú o pomoc pri zastavení možného zneužívania eurofondov.



Upozornila, že pri „haciendách“ neďaleko Nitry, Krupiny, v Limbachu a v Lechnici, ktoré boli postavené aj z fondov Európskej únie (EÚ), existuje podozrenie, že sa využívajú len na súkromné účely a proti európskym pravidlám. Yar sa v súvislosti s touto témou v pondelok prihlásila do rozpravy v pléne europarlamentu, aby situáciu predostrela ostatným členom zákonodarného zboru EÚ.



„Vládni predstavitelia o nás europoslancoch hovoria, že bojujeme proti Slovensku. Že ho chceme obrať o eurofondy. Lenže sú to práve oni, ktorí si z EÚ urobili pokladničku na svoje vlastné avantúry alebo pre kamarátov. Opäť sme svedkami papalášizmu a podozrení z okrádania občanov a občianok Slovenska. Toto sa musí skončiť a aj preto žiadame o pomoc príslušné európske orgány,“ uviedla europoslankyňa.



Cieľom výzvy adresovanej príslušným inštitúciám EÚ je, aby okamžite požiadali slovenské riadiace orgány, Pôdohospodársku platobnú agentúru aj príslušné ministerstvá o vysvetlenie, ako boli projekty hodnotené a či operujú podľa schválených plánov.



„Vyzývame na začatie nezávislého vyšetrovania možného zneužitia eurofondov. Rovnako navrhujeme aj zvolanie spoločného vypočutia v europarlamente, s cieľom preveriť tieto prípady a určiť potrebné systémové zmeny,“ vysvetlila Yar.



Podľa nej koncom mája by mala na Slovensko zavítať misia Výboru EP pre kontrolu rozpočtu, ktorá mala pôvodne odsledovať míňanie výdavkov z plánu obnovy, no je presvedčená, že členovia výboru sa budú zaujímať aj o kauzy spojené s penziónmi, ktoré neslúžia ako penzióny.



„Tento škandál sa nedeje vo vákuu. Ale v čase dôležitých rokovaní o budúcom viacročnom finančnom rámci EÚ, z ktorého majú potiecť miliardy eur na Slovensko. Z pozície europoslankyne je pre mňa čoraz ťažšie presviedčať kolegov z Nemecka či Holandska, že nám majú eurofondy nielenže ďalej poskytovať, ale ešte aj navyšovať. Pretože o navýšenie mi ide aj pri aktuálnych vyjednávaniach o budúcom európskom rozpočte, ktorý zastrešujem v europarlamente ako podpredsedníčka výboru pre rozpočet,“ uviedla Yar.

















