Europoslanci z výboru INTA odobrili návrhy naplniť colné záväzky s USA
Za úpravu ciel a otvorenie colných kvót na dovoz určitého tovaru s pôvodom v USA zahlasovalo 31 poslancov výboru, šiesti boli proti a traja sa zdržali hlasovania.
Autor TASR
Brusel 2. júna (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre medzinárodný obchod v utorok schválil dva legislatívne návrhy, ktorými sa implementujú colné záväzky Únie podľa spoločného vyhlásenia EÚ a USA z augusta 2025 o plnení transatlantickej obchodnej dohody. Informuje o tom spravodajca TASR.
Europoslanci vo výbore pre medzinárodný obchod (INTA) schválili predbežnú dohodu dosiahnutú 2. mája 2026 s Radou EÚ (členské štáty), ktorou sa implementujú colné záväzky Únie podľa spoločného vyhlásenia EÚ a USA z augusta 2025.
Za úpravu ciel a otvorenie colných kvót na dovoz určitého tovaru s pôvodom v USA zahlasovalo 31 poslancov výboru, šiesti boli proti a traja sa zdržali hlasovania. Neuplatňovanie ciel na dovoz určitého tovaru podporilo 32 poslancov, šiesti boli proti a traja sa zdržali hlasovania.
Revidovaná legislatíva posilňuje niekoľko prvkov návrhov Európskej komisie (EK). Zavádza doložku o ukončení platnosti, ktorá stanovuje, že colné preferencie na dovoz priemyselných a agropotravinárskych výrobkov uplynú 31. decembra 2029, pokiaľ nebudú obnovené. Zahŕňa tiež mechanizmy na ochranu priemyselného a poľnohospodárskeho sektora EÚ, posilňuje ustanovenia o doložke o pozastavení a stanovuje jasné podmienky pre zníženie ciel na deriváty ocele a hliníka.
Parlament ako celok bude o týchto dvoch nariadeniach hlasovať počas plenárneho zasadnutia 16. júna v Štrasburgu. Následne oba dohodnuté texty budú ešte musieť formálne odobriť členské krajiny. Nová legislatíva nadobudne účinnosť deň po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Prezident USA Donald Trump a predsedníčka EK Ursula von der Leyenová 27. júla 2025 dosiahli dohodu o colných a obchodných otázkach, ktorá bola načrtnutá v spoločnom vyhlásení zverejnenom 25. augusta. Potom 28. augusta 2025 EK zverejnila dva legislatívne návrhy zamerané na implementáciu colných aspektov vyhlásenia. Prvý poskytuje preferenčný prístup pre americký tovar do EÚ a ten druhý predlžuje existujúci režim nulových ciel na dovoz určitých druhov homárov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
