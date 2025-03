Europoslanci z Výboru pre medzinárodný obchod odsúdili americké clá

Brusel 4. marca (TASR) - Poprední poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre medzinárodný obchod (INTA) a stáli spravodajcovia EP pre Kanadu a Mexiko v utorok, v reakcii na uvalenie amerických ciel na Kanadu a Mexiko a dodatočných ciel na Čínu, zdôraznili, že EÚ zostane spoľahlivým obchodným partnerom týchto krajín. Informuje o tom spravodajca TASR.



Po oznámení administratívy USA, že od utorka sa začnú uplatňovať nové clá na tovar dovážaný z Kanady a Mexika, ako aj Číny, do Spojených štátov, nemecký europoslanec, predseda výboru INTA a stály spravodajca EP pre USA Bernd Lange, stály spravodajca pre Kanadu Javier Moreno Sánchez a stály spravodajca pre Mexiko Borja Giménez Larraz (obaja zo Španielska) vyhlásili, že EÚ je solidárna so svojimi kanadskými a mexickými partnermi, ktorých obchodné vzťahy takmer úplne závisia od USA.



Lange spresnil, že je nepochopiteľné, prečo USA uvaľujú na svojich spojencov "nezákonné a úplne neoprávnené clá", čím narúšajú celé severoamerické hodnotové reťazce a podkopávajú fungovanie firiem. "Budú trpieť aj americké spoločnosti, pracovníci a spotrebitelia. V obchodnej vojne nie je víťaz, iba porazení. Dodatočné clá na Čínu sa tiež nezdajú byť založené na objektívnej analýze," uviedol.



Podľa neho tieto clá podkopávajú dôveru v USA ako spoľahlivého obchodného partnera. Spresnil, že EÚ pokračuje v spolupráci s partnermi, ktorí sa usilujú o otvorený, spravodlivý a vyvážený obchod, výhodný pre všetky strany. Zdôraznil, že taká je aj obchodná dohoda s Kanadou (CETA), a preto členské štáty EÚ, ktoré ju ešte neratifikovali, by už nemali čakať. Vyslovil sa aj za rýchle dokončenie modernizácie obchodnej dohody s Mexikom.



Moreno Sánchez vyhlásil, že si nevie predstaviť kooperatívnejšieho a dôveryhodnejšieho partnera, ako je Kanada. Pripomenul, že CETA pre EÚ priniesla len vzájomné výhody pre pracovníkov, podniky a spotrebiteľov.



Giménez Larraz rovnako potvrdil, že americké clá voči Mexiku sú škodlivé a neopodstatnené, a dodal, že Únia v tejto ťažkej chvíli stojí pri Mexiku. "Práve sme ukončili rokovania o modernizovanej globálnej dohode, ktorá nám umožní posilňovať naše obchodné vzťahy založené na spravodlivých pravidlách a spoločných záujmoch. Verím, že dohoda bude čo najskôr ratifikovaná," odkázal.



Washington od 4. marca zaviedol dodatočné clá vo výške 25 % na vývoz tovarov z Mexika a Kanady do USA, ako aj 10-percentné poplatky na energetické zdroje dovážané z Kanady. Tovar vyrobený v Číne bude čeliť 10-percentnému poplatku k už existujúcim clám a k 10-percentnému dodatočnému poplatku, ktorý bol zavedený vo februári.



Nové clá mali pôvodne vstúpiť do platnosti 4. februára, ale Mexiko aj Kanada si zabezpečili jednomesačné oneskorenie.



EÚ a Spojené štáty majú najväčší dvojstranný obchodný a investičný vzťah a najintegrovanejší hospodársky vzťah na svete. V roku 2023 boli USA najväčším partnerom pre vývoz tovarov z EÚ (19,7 %) a druhým najväčším partnerom pre dovoz tovarov do EÚ (13,7 %).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)