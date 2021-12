Europoslanci zaujali postoj k regulácii veľkých digitálnych platforiem

Brusel/Štrasburg 16. decembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu (15. 12.) schválil svoj postoj k regulácii veľkých digitálnych platforiem v Európskej únii. Znamená to, že môžu začať vyjednávania medzi europoslancami a ministrami členských štátov (Rada EÚ) o konečnom znení pravidiel.



Návrh aktu o digitálnych trhoch z dielne Európskej komisie zakazuje niektoré praktiky veľkých platforiem, ktoré sú v pozícii akéhosi strážcu prístupu na trh a umožňuje eurokomisii vykonávať prieskumy trhu a udeliť sankcie za konanie, ktoré je v rozpore s platnými pravidlami.



Nariadenie, ktoré podporilo 642 poslancov, odmietlo osem a 46 sa zdržalo hlasovania, prináša veľkým online platformám nové a priamo uplatniteľné povinnosti a zákazy. Cieľom novej legislatívy je zaistiť na digitálnom trhu spravodlivú a otvorenú hospodársku súťaž.



Navrhované nariadenie sa bude vzťahovať na popredných poskytovateľov takzvaných základných služieb platforiem, pri ktorých je riziko nekalých obchodných praktík najvyššie. Patria tam online sprostredkovateľské služby, sociálne siete, vyhľadávače, operačné systémy, online reklamné služby, služby cloud computingu a služby zdieľania videí. Poslanci do pôsobnosti nariadenia zaradili aj internetové prehliadače, virtuálnych asistentov a hybridné televízne služby (connected TV).



Poslanci presadzujú aj zmeny týkajúce sa kritérií, na základe ktorých sú zadefinovaní strážcovia prístupu, ako aj zoznamu povinností a obmedzení platforiem. Súčasťou návrhu sú aj nové ustanovenia o cielenej reklame, interoperabilite služieb, obmedzení akvizícií zameraných na likvidáciu konkurencie (vražedné akvizície), vymáhaní pravidiel EÚ, úlohe vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a pokutách.



V schválenom texte nariadenia sa EP zasadil najmä za zvýšenie kvantitatívnych prahových hodnôt, na základe ktorých sa na spoločnosť vzťahuje akt o digitálnych trhoch, na osem miliárd eur ročného obratu v Európskom hospodárskom priestore a na 80 miliárd eur trhovej kapitalizácie. Podľa EP spoločnosti musia poskytovať základné platformové služby v aspoň troch členských krajinách EÚ a mať minimálne 45 miliónov koncových používateľov mesačne a viac než 10.000 komerčných používateľov, aby sa na nich vzťahovali nové pravidlá.



Poslanci majú tiež dodatočné požiadavky týkajúce sa používania údajov na cielenú alebo mikrocielenú reklamu a interoperability služieb, ako sú interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania a služby sociálnych sietí. Rovnako chcú, aby nové nariadenie poskytovalo koncovým užívateľom možnosť kedykoľvek si odinštalovať softvérové aplikácie predinštalované na základnej platformovej službe. Stanovili tiež obmedzenia pre tzv. vražedné akvizície a žiadajú objasniť úlohu vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže s tým, že zodpovednosť za presadzovanie aktu o digitálnych trhoch bude v kompetencii eurokomisie.



Podľa poslancov EP by nariadenie malo jasne stanoviť, že ak strážca prístupu porušuje pravidlá, Európska komisia mu môže uložiť pokutu vo výške minimálne 4 % a maximálne 20 % jeho celkového celosvetového obratu v predchádzajúcom finančnom roku.



Rokovania s vládami členských krajín by sa mali začať počas francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ v prvej polovici 2022. V januári bude plénum EP hlasovať aj o akte o digitálnych službách. Ide o súbežný návrh na reguláciu digitálnych platforiem, ktorý sa okrem iného zaoberá nezákonným obsahom a algoritmami.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)