Europoslanci zdôraznili nevyhnutnosť nezávislosti ECB
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 10. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok zdôraznili dôležitosť nezávislých centrálnych bánk v časoch zvýšeného napätia vo svete a upozornili, že nezávislosť Európskej centrálnej banky (ECB) je nevyhnutná pre plnenie jej hlavnej úlohy udržiavania stabilných cien. Informuje o tom spravodajca TASR.
Parlament v utorok prijal svoje výročné preskúmanie politík ECB a jej odporúčaní na rok 2026. Hlasovanie nasledovalo po pondelňajšej (9. 2.) diskusii s predsedníčkou ECB Christine Lagardovou.
V texte správy, ktorý podporilo 443 poslancov, 71 bolo proti a 117 sa zdržalo hlasovania, sa uvádza, že nezávislosť Európskej centrálnej banky je nevyhnutná pre plnenie jej hlavnej úlohy udržiavania stabilných cien. Europoslanci tvrdia, že ECB musí byť schopná prijímať rozhodnutia bez politického tlaku.
Zároveň zákonodarcovia uznávajú, že hoci centrálne banky vyžadujú silnú nezávislosť, mali by zostať zodpovedné a nemali by fungovať izolovane.
Prijatý text oceňuje solidaritu, ktorú ECB a centrálne banky na celom svete vyjadrili s Federálnym rezervným systémom USA.
Europoslanci uznávajú prebiehajúcu prácu na zavedení digitálneho eura, ktoré je podľa prijatého textu nevyhnutné pre posilnenie menovej suverenity EÚ, zníženie fragmentácie v maloobchodných platbách a na podporu integrity a odolnosti jednotného trhu.
Zároveň však zdôraznili dôležitosť zachovania úlohy hotovosti. Europoslanci tvrdia, že rastúca digitalizácia platieb, ak bude ponechaná výlučne na súkromných a mimoeurópskych aktérov, predstavuje riziko vytvorenia nových foriem vylúčenia pre používateľov aj obchodníkov a chcú, aby ECB zintenzívnila monitorovanie kryptoaktív.
Kritickejšou časťou správy je tvrdenie, že rýchlejší návrat k cenovej stabilite mal byť dosiahnutý prostredníctvom rozhodnutí ECB počas nedávneho obdobia vysokej inflácie. Poslanci ECB vyzvali, aby starostlivo analyzovala príčiny tejto inflácie a poučila sa z nej pre budúce krízy.
Viacerí europoslanci dali najavo, že sú znepokojení vysokými životnými nákladmi, keďže ceny potravín a energií v EÚ od pandémie COVID-19 vzrástli. Poznamenali, že priemerná cena jedla je o tretinu vyššia ako pred pandémiou, čo ovplyvnilo najmä domácnosti s nízkymi príjmami.
EP pripúšťa, že inflácia by mohla opäť vzrásť, ale prijatý text zdôrazňuje, že ďalšie uvoľňovanie menovej politiky by malo byť opatrné, založené na ekonomických údajoch a zamerané vždy na udržanie cenovej stability.
Vyjadrené obavy členov EP sa týkali nekonvenčných opatrení ECB, najmä jej programov nákupu aktív. Správa tiež s obavami konštatuje, že krátkodobé úverové schémy ECB od finančnej krízy v roku 2008 do značnej miery nahradili súkromné medzibankové úvery.
Poslanci EP podporujú zníženie priameho zapojenia ECB do nákupu cenných papierov a postupné ukončenie nákupov štátnych dlhopisov. Uznávajú tiež, že fiškálne pozície vlád sťažili ECB sústredenie sa na cenovú stabilitu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
