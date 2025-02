Europoslanci žiadajú od ECB záruky finančnej stability

Štrasburg 11. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu prijali odporúčania pre Európsku centrálnu banku (ECB). Odporúčaniam predchádzala pondelňajšia (10. 2.) diskusia o prioritách ECB so šéfkou tejto finančnej inštitúcie Christine Lagardovou, informuje spravodajca TASR.



Počas pondelňajšej debaty časť europoslancov žiadala, aby sa ECB viac zameriavala na potreby bežných ľudí, zatiaľ čo iní európski zákonodarcovia zdôraznili, že v dnešnom nestabilnom svete musí byť ECB lepšie pripravená na riešenie geopolitických otrasov.



V uznesení, za ktoré v utorok zahlasovalo 378 poslancov, 233 bolo proti a 26 sa zdržalo hlasovania, sa uvádza, že ECB by mala urobiť viac pre zastavenie inflácie v EÚ, ktorej najhoršie dôsledky pociťujú najzraniteľnejšie zložky spoločnosti, a aby zabezpečila, že akékoľvek zavedenie digitálneho eura zohľadní obavy občanov.



Parlament po prvýkrát vôbec vyzval ECB, aby posúdila, ako môžu vojny a konflikty ovplyvniť cenovú stabilitu.



Poslanci vyjadrili znepokojenie nad "historicky a trvalo" vysokou úrovňou inflácie. Upozornili, že zvyšovanie cien najviac postihuje ľudí s nižšími príjmami a tiež na skutočnosť, že ECB sa mýlila, keď verila, že inflácia bude len prechodná.



Zákonodarcovia skritizovali "značné dotácie" pre banky, ktoré vznikli ako nepriamy dôsledok politiky ECB, pričom táto politika viedla k vysokým úrokom z bankových vkladov v ECB, a vyzvali prijať opatrenia na zmiernenie tohto problému.



Podľa poslancov dôvera verejnosti bude nevyhnutná pre úspešné zavedenie digitálneho eura a preto by ECB mala potvrdiť výhody spoločnej digitálnej meny skôr, ako o jeho zavedení rozhodne europarlament a nie Rada guvernérov ECB.



Členovia EP trvajú na tom, že digitálne euro musí existovať súčasne s peňažnou hotovosťou, ktorá by mala zostať vždy široko dostupná. Okrem toho ECB musí brať do úvahy aj obavy Európanov o finančnú stabilitu a potenciálne zmeny v štruktúre finančného sektora vyplývajúce zo zavedenia digitálneho eura.



Poslanci po prvýkrát požiadali ECB, aby navrhla geopolitický plán na roky 2025 - 2030 s cieľom lepšie pochopiť dôsledky vojny a konfliktov na cenovú stabilitu. Okrem toho by ECB mala posúdiť, ako klimatické zmeny ovplyvňujú jej schopnosť udržiavať cenovú stabilitu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)