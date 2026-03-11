< sekcia Ekonomika
Europoslanci žiadajú odstrániť rodové rozdiely v odmeňovaní
Parlament žiada Európsku komisiu, aby pripravila akčný plán na odstránenie rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov.
Autor TASR
Štrasburg 11. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) požaduje prijať akčný plán EÚ na posilnenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom žien a spravodlivého odmeňovania v odvetviach, v ktorých prevládajú ženy. O stredajšom hlasovaní v pléne EP informuje spravodajca TASR.
Správa, ktorú podporilo 458 poslancov, 72 bolo proti a 98 sa zdržalo hlasovania, tvrdí, že pracovné miesta v odvetviach, v ktorých dominujú ženy, sú menej platené a podhodnotené. Aj napriek tomu, že mladšie ženy čoraz viac prekonávajú mladších mužov, pokiaľ ide o dosiahnuté vzdelanie. Zlepšovanie účasti žien na trhu práce a ich pracovných podmienok by mohlo pomôcť riešiť nedostatok zručností a pracovnej sily a zlepšiť produktivitu a rast EÚ.
Parlament žiada Európsku komisiu, aby pripravila akčný plán na odstránenie rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov. Ten by mal zahŕňať opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok a spravodlivého odmeňovania v odvetviach, v ktorých dominujú ženy. Prioritou by mali byť investície v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na posilnenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom žien.
Ženy vykonávajú neprimerane veľký podiel neplatenej starostlivosti a práce v domácnosti, čo znižuje ich účasť na trhu práce a ich nárok na dôchodok a je jedným z hlavných dôvodov rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov.
Nedostatočné investície, vysoké náklady a nedostatok kvalitných služieb starostlivosti o deti a dlhodobej starostlivosti bránia ženám plne sa zúčastňovať na trhu práce. To bráni ich kariérnemu postupu a vedie k tomu, že ženy sú nútené pracovať skôr na kratší pracovný čas ako na plný úväzok alebo úplne odísť z práce.
Europoslanci upozornili, že obdobia neprítomnosti v zamestnaní z dôvodu opatrovateľských povinností sa nezapočítavajú, pokiaľ ide o vznik nároku na dôchodok, hoci šetria štátu značné náklady.
Podľa správy EP by odstránenie rozdielov v starostlivosti o deti mohlo zlepšiť život nových rodičov v celej Európe a väčšia podpora by mohla výrazne posilniť schopnosť rodičov zostať na trhu práce. Poslanci chcú, aby členské štáty viac povzbudzovali mužov k využívaniu rodičovskej dovolenky a podporovali neprenosnú, primerane platenú otcovskú dovolenku.
EP pripomenul, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je definovaný ako rozdiel medzi priemerným hrubým hodinovým zárobkom mužov a žien. V roku 2023 stál tento rozdiel EÚ 390 miliárd eur. Príjmy žien v EÚ sú výrazne nižšie ako príjmy mužov: v roku 2023 ženy pracovali 54 až 67 dní v roku bez toho, aby dostávali mzdu v porovnaní s mužmi. V roku 2024 bolo chudobou ohrozených 16,9 % žien na dôchodku, čo je takmer dvojnásobok percentuálneho podielu mužov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Správa, ktorú podporilo 458 poslancov, 72 bolo proti a 98 sa zdržalo hlasovania, tvrdí, že pracovné miesta v odvetviach, v ktorých dominujú ženy, sú menej platené a podhodnotené. Aj napriek tomu, že mladšie ženy čoraz viac prekonávajú mladších mužov, pokiaľ ide o dosiahnuté vzdelanie. Zlepšovanie účasti žien na trhu práce a ich pracovných podmienok by mohlo pomôcť riešiť nedostatok zručností a pracovnej sily a zlepšiť produktivitu a rast EÚ.
Parlament žiada Európsku komisiu, aby pripravila akčný plán na odstránenie rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov. Ten by mal zahŕňať opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok a spravodlivého odmeňovania v odvetviach, v ktorých dominujú ženy. Prioritou by mali byť investície v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na posilnenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom žien.
Ženy vykonávajú neprimerane veľký podiel neplatenej starostlivosti a práce v domácnosti, čo znižuje ich účasť na trhu práce a ich nárok na dôchodok a je jedným z hlavných dôvodov rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov.
Nedostatočné investície, vysoké náklady a nedostatok kvalitných služieb starostlivosti o deti a dlhodobej starostlivosti bránia ženám plne sa zúčastňovať na trhu práce. To bráni ich kariérnemu postupu a vedie k tomu, že ženy sú nútené pracovať skôr na kratší pracovný čas ako na plný úväzok alebo úplne odísť z práce.
Europoslanci upozornili, že obdobia neprítomnosti v zamestnaní z dôvodu opatrovateľských povinností sa nezapočítavajú, pokiaľ ide o vznik nároku na dôchodok, hoci šetria štátu značné náklady.
Podľa správy EP by odstránenie rozdielov v starostlivosti o deti mohlo zlepšiť život nových rodičov v celej Európe a väčšia podpora by mohla výrazne posilniť schopnosť rodičov zostať na trhu práce. Poslanci chcú, aby členské štáty viac povzbudzovali mužov k využívaniu rodičovskej dovolenky a podporovali neprenosnú, primerane platenú otcovskú dovolenku.
EP pripomenul, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je definovaný ako rozdiel medzi priemerným hrubým hodinovým zárobkom mužov a žien. V roku 2023 stál tento rozdiel EÚ 390 miliárd eur. Príjmy žien v EÚ sú výrazne nižšie ako príjmy mužov: v roku 2023 ženy pracovali 54 až 67 dní v roku bez toho, aby dostávali mzdu v porovnaní s mužmi. V roku 2024 bolo chudobou ohrozených 16,9 % žien na dôchodku, čo je takmer dvojnásobok percentuálneho podielu mužov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)