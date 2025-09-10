< sekcia Ekonomika
Europoslanci žiadajú samostatný rozpočet pre poľnohospodárov z EÚ
Poslanci EP sa vyslovili za zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky, pričom zníženie administratívnej záťaže pre poľnohospodárov musí byť jednou z hlavných zásad agropolitiky.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 10. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v stredu v Štrasburgu vyslovili za väčší samostatný rozpočet na poľnohospodárstvo v dlhodobom rozpočte EÚ po roku 2027 s menšou byrokraciou pre farmárov a so stimulmi na dosiahnutie environmentálnych a sociálnych cieľov. Informuje o tom spravodajca TASR.
Europoslanci upozornili, že spoločná poľnohospodárska politika EÚ sa nesmie integrovať s inými oblasťami financovania ani sa stať súčasťou širšieho finančného balíka, ktorý členské štáty používajú na iné účely ako poľnohospodárstvo. Za správu zahlasovalo 393 poslancov, 145 bolo proti a 123 sa zdržalo hlasovania.
Priama podpora príjmov by sa mala vyplácať všetkým aktívnym, profesionálnym poľnohospodárom podľa modelu založeného na ploche. Rozvoj vidieka musí byť podporovaný nezávisle od politík súdržnosti, spresnili europoslanci.
Európski zákonodarcovia požadujú systém založený na stimuloch, ktorý by poľnohospodárov povzbudzoval k dosahovaniu environmentálnych a sociálnych cieľov. Ekosystémy by mali zostať dobrovoľné a ekologické poľnohospodárstvo by malo byť odmeňované.
Europoslanci zároveň žiadajú, aby sa existujúce poľnohospodárske postupy zohľadnili, keď sa od poľnohospodárov vyžaduje, aby dodržiavali požiadavky na udržiavanie pôdy v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave (GAEC).
Podľa stanoviska EP všetci poľnohospodári musia mať prístup k inovatívnym a digitálnym riešeniam, ktoré podporujú udržateľné poľnohospodárstvo, zvyšujú ich príjmy a znižujú ich administratívnu záťaž, pričom monitorovanie využívania finančných zdrojov by malo byť založené na satelitných snímkach a samocertifikácii v centralizovanom elektronickom systéme podávania správ.
Na zabezpečenie dostatočnej a kvalitnej produkcie potravín EP požaduje investície do modernizácie a rozvoja infraštruktúry na zadržiavanie, distribúciu a skladovanie vody, ako aj do čistenia a úpravy odpadových vôd. Poľnohospodárom by sa mali ponúknuť aj stimuly na zhodnocovanie biomasy, poľnohospodárskeho odpadu a vedľajších produktov.
Za situácie, keď takmer 58 % poľnohospodárov v EÚ má viac ako 55 rokov a iba 6 % má menej ako 35 rokov, chcú poslanci EP zvýšiť financovanie zo spoločnej poľnohospodárskej politiky a zvýšiť počet daňových a úverových stimulov, aby prilákali medzi poľnohospodárov viac mladých ľudí.
