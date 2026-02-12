< sekcia Ekonomika
Europoslanci zo SR oceňujú novú legislatívu na podporu vinárstva
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 12. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok (10. 2.) schválili novú legislatívu na posilnenie ochrany a podpory výrobcov vína v členských krajinách EÚ. Bruselský spravodajca TASR k tejto téme oslovil slovenských europoslancov z viacerých politických strán.
Branislav Ondruš (Hlas-SD) tieto pravidlá považuje za prospešné aj preto, že myslia na malých a stredných vinárov, ktorí tvoria chrbtovú kosť slovenského vinárstva. Pre nich je kľúčové, aby boli podmienky jednoduché, bez zbytočnej byrokracie a bez zvýhodňovania veľkých hráčov.
„Pozitívne vnímam podporu vinárskej turistiky, ktorá môže priniesť pracovné miesta a príjmy priamo do regiónov, aj jasné pravidlá pre označovanie nealkoholických a nízkoalkoholických vín, ktoré reagujú na meniace sa spotrebiteľské trendy,“ povedal. Ako dôležitú vníma aj ochranu geografického pôvodu a tradícií, ktoré dávajú európskym vínam identitu a hodnotu.
Zároveň však upozornil, že slovenskí vinári sú dlhodobo podfinancovaní a z európskej podpory išlo na Slovensko len minimum. Preto nové pravidlá vníma ako krok správnym smerom, ale nie ako cieľ. „Ak chceme vinárov chrániť pred nekalými praktikami a pomôcť im zvládnuť klimatické aj trhové výkyvy, podpora musí byť spravodlivejšia a silnejšia. Naša priorita je jasná: podporovať vinárov, chrániť ich prácu a udržať vinohradníctvo ako živú súčasť regiónov aj európskej poľnohospodárskej politiky,“ odkázal.
Miriam Lexmann (KDH) tvrdí, že balík opatrení pre sektor vína pomôže riešiť výzvy, ktorým čelí vinársky sektor v EÚ aj na Slovensku. „Táto legislatíva posilňuje finančnú podporu pre farmárov a vinohradníkov, prináša jasnejšie definície v rámci sektora a vytvára lepšie podmienky a nástroje na rozvoj vinárskej turistiky, ktorá môže predstavovať významný doplnkový zdroj príjmov najmä pre regióny s tradičnou výrobou vína,“ uviedla.
Verí, že tieto opatrenia budú mať pozitívny vplyv a že nová legislatíva poskytne členským štátom širšie a účinnejšie nástroje, aby dokázali pružne reagovať na špecifické problémy, ktorým vinársky sektor čelí v jednotlivých krajinách a regiónoch. „Pre Slovensko je primárne dôležité, aby tieto príležitosti využilo pre tých, pre ktorých sú určené a aby neskončili opäť v ďalšej z korupčných schém,“ upozornila.
Michal Wiezik (PS) zdôraznil, že nová legislatíva je príklad toho, ako má politika fungovať - riešiť konkrétne problémy ľudí, nie sama seba. „Slovenská vláda sa môže inšpirovať. Europarlament prichádza s pravidlami, ktoré pomáhajú vinárom a farmárom zvládať reálne výzvy: klimatické zmeny, tlak obchodných reťazcov aj nestabilitu cien,“ vysvetlil.
Ocenil, že sa môže zvýšiť podpora investícií pre vinárov do adaptácie na klimatickú zmenu až na 80 %, čo je aj konkrétna pomoc slovenským vinárom, ktorí dnes čelia suchu, chorobám viniča aj rastúcim nákladom, a aj to, že sa posilňuje ochrana farmárov pred nekalými obchodnými praktikami.
„EÚ ukazuje, že keď ide o ľudí a ich prácu, vie konať. O to dôležitejšie je, aby tieto peniaze na Slovensku naozaj skončili u vinárov a farmárov a nerozplynuli sa v kauzách typu Fafokan, ktoré symbolizujú, ako sa s verejnými zdrojmi narába, keď je kontrola a zodpovednosť obchádzaná,“ zdôraznil.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
