Europoslanci zo SR sa vyjadrili k ochranným krokom pre farmárov
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 12. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok (10. 2.) schválili ochranné opatrenia, ktoré majú zabrániť poškodeniu záujmov európskych poľnohospodárov, keď začne platiť obchodná dohoda s krajinami skupiny Mercosur. Spravodajca TASR k tejto téme oslovil slovenských europoslancov z viacerých politických strán.
Michal Wiezik (PS) podporil ochranný mechanizmus, ktorý je dobrou správou pre slovenských a európskych farmárov. Tento mechanizmus im dáva poistku, že v prípade prudkého nárastu dovozu alebo poklesu cien môže Európska únia (EÚ) do 21 dní zaviesť predbežné opatrenia a dočasne zrušiť colné úľavy.
Miriam Lexmann (KDH) je presvedčená, že obchodná dohoda EÚ s Mercosurom predstavuje pre slovenský priemysel, najmä ten automobilový, ktorý zamestnáva štvrť milióna ľudí, veľkú príležitosť na naštartovanie ekonomického rastu. „Negatívny dosah na farmárov však musíme brať veľmi zodpovedne. Verím, že ochranná doložka, ktorú sme vyrokovali na ochranu farmárov, predstavuje silné záruky v prípade, aby nedošlo k znevýhodneniu európskych produktov v dôsledku dovozu z Južnej Ameriky. Za dôležité považujem aj to, že tieto záruky dávajú možnosť členským štátom spustiť prešetrovanie v prípade výkyvov na trhu,“ povedala.
Zároveň však trvá na tom, že treba pokračovať v celkovej podpore farmárov, pracovať na znížení administratívnej záťaže a zjednodušení podmienok, ktoré od nich vyžaduje európska legislatíva. Tento prístup presadzuje v rámci najväčšej frakcie v EP, v radoch európskych ľudovcov.
Branislav Ondruš (Hlas-SD) priznal, že ochranný mechanizmus pri dovoze agroproduktov z Mercosuru považuje za nedostatočný z pohľadu ochrany slovenských a európskych poľnohospodárov aj spotrebiteľov. „Nejde len o ochranu trhu, ale predovšetkým o ochranu kvality a bezpečnosti potravín, ktoré sa dostávajú na taniere ľudí v EÚ. Nemôžeme ignorovať fakt, že v krajinách Mercosuru je v poľnohospodárstve povolených takmer sto chemických látok, ktoré sú v Únii úplne zakázané. Ak sú tieto látky u nás zakázané z dôvodu ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, potom je legitímne klásť otázku, ako môžeme garantovať bezpečnosť dovážaných potravín, aj napriek výstupným a vstupným kontrolám,“ upozornil.
Pri dohode vidí dve zásadné riziká. Prvým je ohrozenie európskej poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie, ktorá musí dodržiavať prísne pravidlá a čelí lacnejšej konkurencii a druhým, ešte vážnejším, je kvalita a zdravotná nezávadnosť potravín, ktoré by sa mohli dostať na európsky trh.
„Mám obavy, že nemáme dostatočne silné kontrolné mechanizmy, aby sme zabránili tomu, že v dovážaných potravinách nezostanú rezíduá chemikálií, ktoré sú v EÚ zakázané. Ak má byť obchodná politika EÚ dôveryhodná, musí platiť jednoduché pravidlo - rovnaké štandardy pre všetkých. Inak zaplatia cenu poľnohospodári aj spotrebitelia,“ odkázal.
Ľubica Karvašová (PS) ochranný mechanizmus v rámci obchodnej dohody EÚ s Mercosurom považuje za dobrú správu pre európskych aj slovenských poľnohospodárov. „Pre farmárov to znamená poistku. Ak by dovoz z krajín Mercosuru prudko narástol alebo by ceny padli tak, že to spôsobí vážne škody, EÚ vie rýchlo zasiahnuť. Do 21 dní môže zaviesť predbežné opatrenia a dočasne stopnúť colné úľavy. Následné vyšetrovanie má prebehnúť rýchlo, do štyroch až šiestich mesiacov,“ spresnila.
Verí, že ide o dôležitú poistku a že nové pravidlá pre vinohradníkov a poľnohospodárov prinesú viac stability a férovejšie podmienky na trhu. „Výrobcovia vína majú dostať lepšie nástroje, aby zvládali výkyvy, a farmári silnejšiu ochranu pred nekalými praktikami,“ opísala situáciu.
