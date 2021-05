Europoslanci:Ekocídu treba etablovať v európskom a medzinárodnom práve

Brusel 20. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli upozornili na potrebu posilnenia existujúcich pravidiel EÚ v oblasti environmentálnej zodpovednosti podnikov s cieľom predchádzať škodám na životnom prostredí či aspoň ich obmedziť. Slovenskí europoslanci Michal Wiezik (Spolu-OD) a Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) tvrdia, že v tejto súvislosti treba otvorene hovoriť o "ekocíde".



Poslanec Hojsík z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) upozornil, že v súčasnosti je zodpovednosť firiem za ničenie životného prostredia do istej miery regulovaná, ale európske a národné zákony nie sú dostatočne vymáhané. To chce podľa svojich slov zmeniť a žiada lepšie vymáhanie zákonov a zjednotenie pravidiel, aby tá zodpovednosť bola priamejšia. "Aby ľudia vedeli, ktorá spoločnosť stojí za televíznymi zábermi zničených pralesov, hynúcich orangutanov či odpadmi znečistených riek. Výrobky týchto firiem často končia na európskom trhu," uviedol. Spresnil, že je potrebný systém, ktorý bude nielen postihovať firmy do toho zapojené - podobne postihujeme firmy, ktoré využívajú detskú prácu - ale hlavne bude predchádzať týmto škodám.



"Ekocída je o tom, že potrebujeme na medzinárodnej úrovni a raz možno aj na Súdnom dvore v Haagu definovať a postihovať masívne ničenie planéty," vysvetlil. Dodal, že aj "poctivé" firmy a podnikatelia majú záujem prijať jasné pravidlá hry a odstaviť neférových hráčov, ktorí nedbajú na tvorbu odpadu či ničenie prírody. Aj preto, lebo podľa jeho slov vedia, že na mŕtvej planéte neurobia žiadne zisky.



Poslanec Wiezik hovorí o potrebe reformy doterajšieho európskeho právneho rámca o environmentálnej zodpovednosti firiem. Pripomenul, že od roku 2007 až 11 členských krajín EÚ nevykazuje žiadne porušenie týchto rámcov, čo znamená, že túto otázku riešia len na národnej úrovni a nedostatočne. "Ide o to, aby firmy, ktoré pôsobia v Európe, a európske firmy pôsobiace v zahraničí neexternalizovali svoje poškodzovanie životného prostredia. Aby to bolo zosobniteľné a vymožiteľné a skutočne sa dodržiavali medzinárodné environmentálne princípy," opísal situáciu. Dodal, že z roviny smerníc túto otázku treba preniesť na podoby záväzných nariadení platných pre všetkých členov EÚ. "Aby sme dosiahli to, že znečisťovateľ by mal platiť a nemalo by sa mu oplatiť obchádzať environmentálne nariadenia," odkázal.



Wiezik pripúšťa, že treba hovoriť aj o sprísnení sankcií pre nezodpovedné podniky, a hlavne o vytvorení nástrojov, ktoré by vymohli tieto sankcie. Aby sa znečisťovatelia nespoliehali na to, že nimi spôsobené škody "zatiahne" štát alebo verejné peniaze.



"Ekocída je úmyselné a cielené poškodzovanie životného prostredia s výsledkom zániku celých ekosystémov a biodiverzity. Je to pojem, ktorý parafrázuje genocídu, zločiny proti ľudskosti, toto by mal byť zločin proti životnému prostrediu," zdôraznil poslanec. Pripomenul, že tento pojem sa už začína používať v mnohých oblastiach, on ho na Slovensku používa pri kritike odlesňovania národných parkov, ale pojem samotný treba etablovať aj v európskom a medzinárodnom práve.