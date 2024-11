Europoslancom sa podarilo vyrokovať vyšší rozpočet EÚ na rok 2025

Brusel 16. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dosiahli zvýšenie rozpočtu EÚ na rok 2025 a v rámci tohto zvýšenia zabezpečili aj finančné prostriedky na pomoc krajinám EÚ, ktoré čelia klimatickým katastrofám. Informuje o tom spravodajca TASR.



K predbežnej dohode medzi vyjednávačmi z europarlamentu a Rady EÚ (členské štáty) došlo v sobotu ráno, čiže ešte pred uplynutím zmierovacieho obdobia.



Podľa správy EP vyjednávači našli riešenie na pokrytie nákladov na splácanie európskeho nástroja na obnovu (EURI), pričom europoslanci presadili, že financovanie týchto nákladov (dvojnásobok sumy pôvodne určenej na rok 2025), by sa mohlo dosiahnuť bez ohrozenia nákladov na základné programy ako Erasmus+ alebo výskum a vývoj.



Europoslanci zrušili všetky škrty požadované členskými štátmi. Parlament presadil dodatočné financovanie vo výške 230,7 milióna eur nad rámec pôvodného návrhu Európskej komisie, pričom sa zameral na programy a politiky v prospech zlepšenia života ľudí, zvýšenia konkurencieschopnosti a riešenia súčasných výziev.



Medzi kľúčové zvýšenia kapitol rozpočtu patrí oblasť konkurencieschopnosti, sociálne politiky a životné prostredie. Program Horizont Európa získa navyše 25 miliónov eur. Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty bol navýšený o milión eur a rovnaká suma pribudne aj na podporu voľného pohybu pracovníkov, koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, školenia pre organizácie pracovníkov.



Program LIFE si polepší o päť miliónov eur na prírodu, biodiverzitu a opatrenia v oblasti klímy. Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany získa dodatočných osem miliónov eur na zlepšenie krízovej reakcie na prírodné katastrofy spojené so zmenou klímy.



V oblasti riadenia migrácie EP vybavil na správu hraníc o 10 miliónov eur viac a na podpora Paktu o azyle a migrácii pribudnú ďalšie dva milióny eur. Navýšenie o šesť miliónov eur sa týka aj vojenskej mobility.



Na humanitárnu pomoc europoslanci pridali 50 miliónov eur pre rastúce potreby v dôsledku globálnych kríz a klimatických katastrof.



Dohoda je dobrou správou aj pre Európsku prokuratúru (EPPO) a Europol, ktoré môžu prijať ďalších zamestnancov a budú mať dosť financií na svoj chod.



Predbežná dohoda znamená výšku budúcoročného rozpočtu v podobe 199,44 miliardy eur vo viazaných prostriedkoch a 155,1 miliardy eur v platbách.



V rámci rozpočtu na budúci rok sa vyjednávači oboch inštitúcií dohodli aj na predbežnom vyčlenení financií, až do výšky troch miliárd eur, na podporu regiónov postihnutých prírodnými katastrofami vrátane nedávnych povodní. Členské štáty by mohli použiť až 10 percent existujúcich fondov politiky súdržnosti na predchádzanie takýmto katastrofám a na obnovu po nich za predpokladu, že eurokomisii predložia zmenený a doplnený program.











