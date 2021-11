Európska aliancia pre čistý vodík predložila svoje projekty, aj zo SR

Brusel 30. novembra (TASR) - Európska aliancia pre čistý vodík v utorok v Bruseli predstavila sériu projektov, ktoré podniká európsky priemysel, aby bolo možné rozbehnúť európske vodíkové hospodárstvo vo veľkom meradle. Oznámila to Európska komisia (EK).



Návrh, ktorý obsahuje vyše 750 projektov, podľa správy EK svedčí o veľkosti a dynamike európskeho vodíkového priemyslu.



Projekty "zo všetkých štyroch kútoch Európy" sa zameriavajú od výroby čistého vodíka až po jeho využitie v priemysle, v oblasti mobility, energetike a v budovách.



Cieľom tohto zásobníka projektov je poskytnúť prehľad o súčasných projektoch na využívanie vodíka, podporiť vznik európskeho vodíkového priemyslu umožnením vytvárania sietí a prepájania, profilovať a zviditeľňovať projekty pre potenciálnych investorov.



V zásobníku projektov sú zastúpené aj regióny východného a západného Slovenska a Bratislavského kraja prostredníctvom spoločností Bioway Group, Dopravný podnik Bratislava, SPP-distribúcia., Eustream, Tatravagónka a ZTS - Výskum a vývoj.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti povedal, že čistý vodík zohráva kľúčovú úlohu pri ekologickom prechode európskeho priemyslu. "Náš recept na podporu rozsiahleho zavádzania technológií čistého vodíka do roku 2030 pozostáva z investícií, podporného regulačného rámca a podpory partnerstiev medzi priemyslom, vládami a občianskou spoločnosťou," opísal situáciu komisár.



Breton spresnil, že prostredníctvom Európskej aliancie pre čistý vodík sa podarilo vyvinúť stovky inovatívnych a životaschopných investičných projektov pozdĺž celého vodíkového hodnotového reťazca, ktoré v utorok exekutíva EÚ oficiálne zverejnila. Tie majú EÚ pomôcť splniť ciele v oblasti zmeny klímy, posilniť priemyselnú odolnosť a vedúce postavenie v oblasti technológií, pričom prispejú aj k vytváraniu nových pracovných miest.



Dodal, že do roku 2025 EK plánuje uviesť do prevádzky viac ako 600 projektov z tohto zásobníka.



Európsku alianciu pre čistý vodík zriadila EK v júli 2020 na podporu stratégie EÚ pre vodík s cieľom stimulovať zavádzanie výroby a používania čistého vodíka v Európe.



Aliancia pre čistý vodík v utorok zverejnila aj správu, v ktorej identifikuje prekážky zavádzania čistého vodíka a možné zmierňujúce opatrenia. Aliancia má v súčasnosti má viac ako 1500 členov.



Zoznam projektov aliancie je založený na súbore projektov získaných od členov Európskej aliancie pre čistý vodík, ktoré eurokomisia následne posúdila podľa súboru jasne zadefinovaných kritérií vrátane zníženia emisií skleníkových plynov, minimálnej veľkosti a uskutočniteľnosti projektu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)