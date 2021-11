Realitný trh sa podľa ECB prehrieva a rastie riziko prasknutia bubliny

Frankfurt nad Mohanom 17. novembra (TASR) - Realitný trh v eurozóne sa prehrieva, čo zvyšuje riziko korekcie v rezidenčnom aj komerčnom segmente. Upozornila na to v stredu Európska centrálna banka (ECB).



Počas pandémie rastúce úspory domácností, ako aj častejšia práca z domu výrazne zvýšili dopyt po nehnuteľnostiach. To tlačí nahor ceny domov a bytov, ktorých rast dosiahol najvyššiu úroveň od roku 2005.



"Riziko cenovej korekcie v strednodobom horizonte sa výrazne zvýšilo," uviedla ECB v pravidelnej polročnej správe o finančnej stabilite. Ako banka dodala, výstavba nedokáže držať krok s dopytom, pričom trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami je zvlášť napätý v Nemecku, Holandsku a vo Francúzsku.



"Napriek tomu, že rezidenčná výstavba sa zotavuje, nedostatok pracovnej sily, pokračujúce problémy v dodávateľských reťazcoch a zvyšovanie cien surovín ovplyvňujú možnosti stavebného sektora výraznejšie zvýšiť ponuku. To vedie k zvyšovaniu tlaku na ceny nehnuteľností," dodala ECB.



Čo sa týka trhu s komerčnými nehnuteľnosťami, v prípade tých prémiových sa trh zotavuje, v prípade nehnuteľností nižšej kvality sú však vyhliadky "veľmi slabé". Dôvodom je viacero faktorov, medzi nimi napríklad zdravotné obavy a vysoký dopyt po ekologickejších stavbách. To presúva pozornosť zákazníkov k prémiovému segmentu, dodala ECB v správe.



Pozitívom v poslednom období je podľa ECB miernejšie riziko rastu firemných bankrotov, ktorého sa finančníci zhruba pred rokom výrazne obávali. Teraz je však toto riziko omnoho miernejšie, napriek tomu, že niektoré vlády časť z opatrení na podporu ekonomiky zavedených počas pandémie zrušili.