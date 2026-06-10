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Európska banková federácia:EÚ čelí rastúcej ročnej investičnej medzere
Hodnotenie Európskej komisie (EK) o konkurencieschopnosti bankového sektora EÚ by malo byť zverejnené v júli a legislatívne návrhy by mali nasledovať v roku 2027.
Autor TASR
Brusel 10. júna (TASR) - Európska únia čelí rastúcej ročnej investičnej medzere vo výške 1,4 bilióna eur, čo znamená riziko oddialenia hospodárskych cieľov EÚ vrátane energetickej transformácie. Na najnovšiu analýzu Európskej bankovej federácie (EBF) upozornila tlačová agentúra Reuters, informuje spravodajca TASR.
Európska banková federácia v tejto súvislosti vyzvala na zjednodušenie regulácie, čo by pomohlo bankám financovať rast. Čísla, ktoré boli revidované smerom nahor z predchádzajúceho odhadu 800 miliárd eur v roku 2024 a 1,2 bilióna eur v roku 2025, sú založené na analýze konzultačnej spoločnosti Oliver Wyman, ktorú si EBF objednala.
Federácia upozornila, že investičná medzera odráža rastúce potreby financovania v oblastiach, ako je energetika, obrana, digitalizácia a priemyselné kapacity v krajinách EÚ. V Európe banky poskytujú približne 65 percent financovania reálnej ekonomike, čo je oveľa viac ako v Spojených štátoch. Regulačný rámec však obmedzuje poskytovanie úverov, tvrdia európske banky, ktoré požadujú zmeny v tomto smere.
Hodnotenie Európskej komisie (EK) o konkurencieschopnosti bankového sektora EÚ by malo byť zverejnené v júli a legislatívne návrhy by mali nasledovať v roku 2027. Francúzsko a Nemecko vyzvali exekutívu EÚ, aby urýchlila predloženie „ambiciózneho balíka zjednodušenia finančných služieb“, ktorý by uľahčil orientáciu v pravidlách a znížil administratívne zaťaženie.
Regulačné orgány podľa Reuters už naznačili, že prijmú sériu rozhodnutí. Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) v apríli predložil opatrenia na zjednodušenie konvergencie výkazníctva a na zníženie administratívneho zaťaženia bánk.
Európska centrálna banka (ECB) vlani v decembri navrhla zjednodušenie pravidiel, avšak bez uvoľnenia celkových kapitálových požiadaviek, čo vyvolalo kritiku zo strany bánk, ktoré sa dlhodobo sťažujú, že dohľad sa stal zaťažujúcim faktorom. Reuters pripomenul, že niektoré tretie krajiny, najmä však Spojené štáty, znižujú regulácie bánk a zmierňujú kapitálové požiadavky na podporu rastu.
EBF vyzýva na cielené zjednodušenie, lepšiu koordináciu medzi regulačnými orgánmi a zároveň na zachovanie ochranných opatrení v prípade kríz. S dodatočnými 150 miliardami eur by banky mohli pokryť približne 20 % dodatočných finančných potrieb EÚ, skonštatovala EBF. Zníženie požiadaviek kmeňového vlastného kapitálu Tier 1 (CET1) o 1 % by podľa EBF uvoľnilo 95 miliárd eur.
Federácia zároveň vyzvala aj na rýchlejší pokrok v posilňovaní kapitálových trhov a dokončenie bankovej únie vrátane spoločného systému poistenia vkladov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Európska banková federácia v tejto súvislosti vyzvala na zjednodušenie regulácie, čo by pomohlo bankám financovať rast. Čísla, ktoré boli revidované smerom nahor z predchádzajúceho odhadu 800 miliárd eur v roku 2024 a 1,2 bilióna eur v roku 2025, sú založené na analýze konzultačnej spoločnosti Oliver Wyman, ktorú si EBF objednala.
Federácia upozornila, že investičná medzera odráža rastúce potreby financovania v oblastiach, ako je energetika, obrana, digitalizácia a priemyselné kapacity v krajinách EÚ. V Európe banky poskytujú približne 65 percent financovania reálnej ekonomike, čo je oveľa viac ako v Spojených štátoch. Regulačný rámec však obmedzuje poskytovanie úverov, tvrdia európske banky, ktoré požadujú zmeny v tomto smere.
Hodnotenie Európskej komisie (EK) o konkurencieschopnosti bankového sektora EÚ by malo byť zverejnené v júli a legislatívne návrhy by mali nasledovať v roku 2027. Francúzsko a Nemecko vyzvali exekutívu EÚ, aby urýchlila predloženie „ambiciózneho balíka zjednodušenia finančných služieb“, ktorý by uľahčil orientáciu v pravidlách a znížil administratívne zaťaženie.
Regulačné orgány podľa Reuters už naznačili, že prijmú sériu rozhodnutí. Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) v apríli predložil opatrenia na zjednodušenie konvergencie výkazníctva a na zníženie administratívneho zaťaženia bánk.
Európska centrálna banka (ECB) vlani v decembri navrhla zjednodušenie pravidiel, avšak bez uvoľnenia celkových kapitálových požiadaviek, čo vyvolalo kritiku zo strany bánk, ktoré sa dlhodobo sťažujú, že dohľad sa stal zaťažujúcim faktorom. Reuters pripomenul, že niektoré tretie krajiny, najmä však Spojené štáty, znižujú regulácie bánk a zmierňujú kapitálové požiadavky na podporu rastu.
EBF vyzýva na cielené zjednodušenie, lepšiu koordináciu medzi regulačnými orgánmi a zároveň na zachovanie ochranných opatrení v prípade kríz. S dodatočnými 150 miliardami eur by banky mohli pokryť približne 20 % dodatočných finančných potrieb EÚ, skonštatovala EBF. Zníženie požiadaviek kmeňového vlastného kapitálu Tier 1 (CET1) o 1 % by podľa EBF uvoľnilo 95 miliárd eur.
Federácia zároveň vyzvala aj na rýchlejší pokrok v posilňovaní kapitálových trhov a dokončenie bankovej únie vrátane spoločného systému poistenia vkladov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)