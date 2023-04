Európska centrálna banka by sa nemala spoliehať na sebahodnotenie bánk

Frankfurt nad Mohanom 17. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by sa pri stanovovaní kapitálových požiadaviek mala prestať spoliehať na sebahodnotenie bánk. Namiesto toho by si mala robiť svoje domáce úlohy. Uviedli to v pondelok nezávislí experti. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ide o dôležité odporúčanie v správe, ktorú si objednala ECB, v rámci hodnotenia práce na svojej kľúčovej úlohe najvyššieho finančného dohľadu v eurozóne a pri rozhodovaní o tom, koľko kapitálu musia mať banky, aby absorbovali straty.



Revízia sa začala vlani v septembri, ešte predtým, ako problémy americkej Silicon Valley Bank a švajčiarskej Credit Suisse vyvolali otázky o dohľade nad bankami. Výsledky revízie sa pritom zhodujú s nedávnymi výzvami na prísnejšie kontroly.



ECB kombinuje pri určovaní kapitálových požiadaviek svoju analýzu s vlastnou analýzou jednotlivých bánk.



Päť expertov, všetci bývalí členovia bankového dohľadu z Japonska, USA, Írska, Španielska a Kanady, však uviedlo, že tento prístup je "koncepčne slabý" a vlastný proces hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu (ICAAP) jednotlivých bánk je často neobjektívny, takže sa naň netreba spoliehať.



Podľa expertov skreslené sebahodnotenie bánk je najvýraznejšie vidieť v prípadoch, keď zohráva významnú úlohu pri určovaní kapitálových požiadaviek. "ICAAP by sa mal používať skôr ako doplnková informácia, než ako základ na analýzu," upozornili.



Experti preto odporučili ECB, aby zmenila spôsob, akým stanovuje kapitálové požiadavky, zamerala sa "na špecifické riziká vyžadujúce dodatočné kapitálové krytie a výrazne obmedzila používanie ICAAP" (sebahodnotenia).



Predseda Rady pre dohľad ECB Andrea Enria uviedol, že odporúčania posilnili jeho "presvedčenie, že dohľad musí byť adaptabilnejší, nedobytnejší a zameraný na riziko".



Jeho kolegyňa z Rady pre dohľad Elizabeth McCaulová uvítala odporúčanie používať viac opatrení, ktoré by podľa nej mohli zahŕňať "obmedzenie podnikania, požiadavky na zmeny v predstavenstve a manažmente a menové sankcie".



Banky v eurozóne vyšli z nedávnych turbulencií v bankovom sektore bez ujmy, pričom Enria nedávno povedal, že sú solídne, a to aj vďaka prísnejším pravidlám v Európskej únii ako v Spojených štátoch.



Napriek tomu šéf nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel v pondelok uviedol, že nedávne udalosti by mali podnietiť úrady pre dohľad, aby sa riešili "slabé miesta".