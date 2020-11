Európska centrálna banka: Firmy v eurozóne sú čoraz zraniteľnejšie

Frankfurt nad Mohanom 23. novembra (TASR) - Firmy v eurozóne sú čoraz zraniteľnejšie počas recesie, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu. Ale verejná podpora vrátane lacnej hotovosti od Európskej centrálnej banky (ECB) zatiaľ škody obmedzila. Uviedla ECB v pondelok vo svojej správe o stabilite.



„Zraniteľnosť spoločností sa zvýšila na úroveň, ktorá bola naposledy pozorovaná na vrchole dlhovej krízy v eurozóne, zostáva však pod úrovňami, ktoré dosiahla po globálnej finančnej kríze,“ skonštatovala ECB.



Okrem nákupu podnikových dlhopisov v tomto roku v hodnote viac ako 20 miliárd eur v rámci programu núdzového nákupu dlhopisov euroregiónu, mala ECB zásadnú úlohu aj pri poskytovaní financovania spoločnostiam.



Ale opätovný pokles ekonomiky by mohol viesť k zníženiu ratingov firiem v euroregióne, čo by mohlo ECB sťažiť pomoc, pretože môže nakupovať iba dlhy podnikov s ratingom v investičnom pásme.



Firmy však stále zápasia s problémami, ktoré sa v súčasnej situácii nedarí vyriešiť, ako sú pokles tržieb, nižšia aktuálna aj očakávaná ziskovosť a zvýšenie pákového efektu a zadlženia, dodala ECB.



„Vládne záruky za pôžičky a moratóriá na bankroty zabránili rozsiahlej vlne kolapsov, ale značný počet firiem by mohol byť nútený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak budú tieto opatrenia zrušené príliš skoro, alebo ak dôjde k sprísneniu úverových podmienok,“ dodala ECB.