Európska centrálna banka nemusí využiť celý krízový program

Frankfurt nad Mohanom 30. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) nemusí v plnom rozsahu využiť svoj program pandemického nákupu aktív. Uviedla to v utorok členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová na on-line konferencii Inštitútu medzinárodných financií (IIF).



Dodala, že tempo týchto nákupov sa pravdepodobne so zmierňujúcou sa krízou spomalí. ECB tak môže upraviť svoje opatrenia na boj s krízou, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu, podľa toho, ako sa finančné trhy prispôsobia pravdepodobne len pomalému zotavovaniu hospodárstva z tzv. koronakrízy.



Podľa Schnabelovej by sa "pandemický" program banky (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) mohol zastaviť skôr, ako sa plánovalo, ak sa situácia dostatočne zlepší, ale mohol by sa tiež rozšíriť, ak by sa podmienky opäť zhoršili. Momentálne sa však ECB cíti komfortne s prostriedkami, ktoré má. A ak sa výhľad veľmi zlepší, bude na to reagovať.



Schnabelová je tak ďalšou z radu predstaviteľov, ktorí naznačujú, že ECB nemusí vyčerpať všetky financie vo výške 1,35 bilióna eur, a to necelé štyri týždne po takmer zdvojnásobení veľkosti tohto balíka. Člen predstavenstva Yves Mersch, guvernér Slovenskej národnej banky Peter Kažimír aj francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau tiež označili menšie nákupy za možnosť.



ECB po vypuknutí pandémie okamžite prišla s novým programom, aby zabránila nárastu výnosov z dlhopisov krajín, ktoré pandémia zvlášť tvrdo zasiahla, ako je napríklad Taliansko, na úroveň, ktorá by už nebola udržateľná. Najnovšie údaje pritom naznačujú, že ekonomika eurozóny by už mohla mať tú najhoršiu fázu krízy za sebou. Prispeli k tomu aj vládne stimuly.



Schnabelová však zároveň upozornila, že zotavovanie euroregiónu bude pravdepodobne pomalé, a varovala pred prehnanými očakávaniami v súvislosti s relatívne vysokými hodnotami niektorých ukazovateľov sentimentu v uplynulých týždňoch. Zdôraznila, že kríza bude mať negatívny vplyv na trh práce.



"Oživenie nebude také rýchle, ako mnohí dúfali na začiatku," uviedla. Schnabelová neočakáva, že sa ekonomika eurozóny zotaví skôr ako v roku 2022.