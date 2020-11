Európska centrálna banka počíta s pomalším oživovaním inflácie

Frankfurt nad Mohanom 28. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) počíta s pomalším oživovaním inflácie. Rastové vyhliadky ekonomiky eurozóny sa však zlepšili.



ECB očakáva, že spotrebiteľské ceny v eurozóne budú až do konca roka pokračovať v poklese a v roku 2021 sa zotavia pomalšie, než predpokladala predtým. A to aj napriek tomu, že nádeje na príchod vakcíny proti COVID-19 zlepšili rastové vyhliadky, povedal viceprezident ECB Luis de Guindos v rozhovore pre fínsky denník Helsingin Sanomat.



Nové ekonomické prognózy predloží ECB po zasadnutí Rady guvernérov 10. decembra, na ktorom prijme ďalšie monetárne stimuly, ako signalizovali predstavitelia ECB. Podľa toho, čo povedal de Guindos, sa zdá, že ECB zníži inflačné prognózy na tento aj budúci rok a možno aj na rok 2022.



"Inflácia bude do konca tohto roka negatívna a očakávame, že do pozitívneho pásma sa vráti na budúci rok," povedal de Guindos. "Celkovo očakávame infláciu v roku 2021 v blízkosti 1 % a v roku 2021 by sa mala zrýchľovať smerom k 1,2 % alebo 1,3 %," doplnil.



De Guindos tiež potvrdil, že ECB počíta v prebiehajúcom kvartáli s poklesom ekonomiky eurozóny. Ďalšie rastové vyhliadky sa však zlepšili vďaka nádejam, že čoskoro budú k dispozícii vakcíny proti novému koronavírusu.



"Negatívny medzikvartálny rast je teraz najrealistickejším scenárom pre koniec tohto roka. Ale strednodobé vyhliadky, predovšetkým z dôvodu lúča nádeje, ktorý priniesli správy o vakcíne, sa vyjasnili," dodal.



ECB v septembrových prognózach počítala tento rok s infláciou v eurozóne vo výške 0,3 %, v roku 2021 na úrovni 1 % a v roku 2022 na úrovni 1,3 %. Hrubý domáci produkt (HDP) mal podľa jesennej predpovede tento rok klesnúť o 8 %. v roku 2021 vzrásť o 5 % a v roku 2022 o 3,2 %.