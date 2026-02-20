< sekcia Ekonomika
Európska centrálna banka pokutovala peňažný ústav JPMorgan SE
Ide o najväčšiu pokutu, akú ECB doteraz uložila.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) uložila banke JPMorgan SE pokutu takmer 12,2 milióna eur pre nesprávne hlásenie rizík. Ide o najväčšiu pokutu, akú ECB doteraz uložila. Centrálna banka zistila, že americká investičná banka medzi rokmi 2019 a 2024 nesprávne klasifikovala niektoré transakcie a iné vylúčila zo svojich kalkulácií, a následne vykazovala vyššie kapitálové rezervy, ako v skutočnosti mala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Banka sa porušení pravidiel dopustila pre závažnú nedbanlivosť, ktorú spôsobili zjavné nedostatky v jej interných procesoch,“ uviedla ECB vo vyhlásení. Banky sú povinné udržiavať určitú sumu hotovosti alebo vysoko likvidných aktív v pomere k výške rizikových aktív. Umelé podhodnotenie podielu rizikových aktív v účtovných knihách umožňovalo peňažnému ústavu JPMorgan investovať hotovosť do iných oblastí.
„Berieme na vedomie, že ECB udelila spoločnosti JPMorgan SE pokutu vo výške 12,18 milióna eur v súvislosti s požiadavkami na vykazovanie kapitálu,“ uviedol hovorca JPMorgan vo vyhlásení, ktoré poslal agentúre AFP. „Problémy, ktoré boli teraz úplne odstránené, JPMorgan SE proaktívne identifikovala a sama nahlásila,“ dodal. Investičná banka poznamenala, že „dôsledne udržiava silné kapitálové rezervy“ a že „náš obozretný prístup ku kapitalizácii zostáva nezmenený“.
