< sekcia Ekonomika
Európska centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Frankfurt nad Mohanom 19. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) ponechala úrokové sadzby nezmenené. Kľúčová depozitná sadzba tak zostáva na 2 %. Banka zároveň zhoršila vyhliadky vývoja ekonomiky eurozóny, ktorej rast v tomto roku nedosiahne ani 1 %. Horšie sa bude podľa nových odhadov vyvíjať aj inflácia.
Kľúčová depozitná sadzba tak po ostatnom zasadnutí ECB naďalej zostáva na 2 %. Banka zotrvala pri sadzbách na pôvodnej úrovni rovnako ako deň predtým americká centrálna banka Fed.
Na rozdiel od predchádzajúcich zasadnutí však ECB upozornila, že výsledkom energetického šoku v dôsledku útoku Izraela a USA na Irán „sú omnoho neistejšie vyhliadky eurozóny, pričom vzrástlo riziko slabšieho rastu a vyššej inflácie“. Podľa ECB bude mať vojna na Blízkom východe v dôsledku vyšších cien energií v krátkodobom horizonte na vývoj inflácie výrazný vplyv. V strednodobom horizonte bude všetko závisieť od intenzity a dĺžky trvania konfliktu a od toho, do akej miery ceny energií ovplyvnia spotrebiteľské ceny a ekonomiku.
Čo sa týka samotných zhoršených vyhliadok, ECB uviedla, že najnovšie počíta v tomto roku s rastom ekonomiky eurozóny o 0,9 %. V predchádzajúcej decembrovej prognóze stanovila rast na úrovni 1,2 %.
Inflácia sa podľa nových odhadov zrýchli tento rok na 2,6 %. Pred tromi mesiacmi banka odhadovala, že dosiahne 1,9 %. Nová prognóza je zároveň vysoko nad strednodobým inflačným cieľom stanoveným na 2 %.
