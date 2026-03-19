Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
Európska centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Frankfurt nad Mohanom 19. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) ponechala úrokové sadzby nezmenené. Kľúčová depozitná sadzba tak zostáva na 2 %. Banka zároveň zhoršila vyhliadky vývoja ekonomiky eurozóny, ktorej rast v tomto roku nedosiahne ani 1 %. Horšie sa bude podľa nových odhadov vyvíjať aj inflácia.

Kľúčová depozitná sadzba tak po ostatnom zasadnutí ECB naďalej zostáva na 2 %. Banka zotrvala pri sadzbách na pôvodnej úrovni rovnako ako deň predtým americká centrálna banka Fed.

Na rozdiel od predchádzajúcich zasadnutí však ECB upozornila, že výsledkom energetického šoku v dôsledku útoku Izraela a USA na Irán „sú omnoho neistejšie vyhliadky eurozóny, pričom vzrástlo riziko slabšieho rastu a vyššej inflácie“. Podľa ECB bude mať vojna na Blízkom východe v dôsledku vyšších cien energií v krátkodobom horizonte na vývoj inflácie výrazný vplyv. V strednodobom horizonte bude všetko závisieť od intenzity a dĺžky trvania konfliktu a od toho, do akej miery ceny energií ovplyvnia spotrebiteľské ceny a ekonomiku.

Čo sa týka samotných zhoršených vyhliadok, ECB uviedla, že najnovšie počíta v tomto roku s rastom ekonomiky eurozóny o 0,9 %. V predchádzajúcej decembrovej prognóze stanovila rast na úrovni 1,2 %.

Inflácia sa podľa nových odhadov zrýchli tento rok na 2,6 %. Pred tromi mesiacmi banka odhadovala, že dosiahne 1,9 %. Nová prognóza je zároveň vysoko nad strednodobým inflačným cieľom stanoveným na 2 %.
