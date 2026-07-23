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Európska centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené
Odborníci sa domnievajú, že zvýšenie sadzieb by mohlo prísť v septembri, keď bude mať centrálna banka k dispozícii aktualizované výhľady inflácie a hospodárskej aktivity.
Autor TASR,aktualizované
Frankfurt nad Mohanom 23. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok ponechala úrokové sadzby nezmenené po tom, ako ich v júni prvýkrát po takmer troch rokoch zvýšila. Kľúčová depozitná sadzba tak zostáva na úrovni 2,25 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Neistota zostáva vysoká a vplyv skokového nárastu cien energií na infláciu sa zatiaľ neprejavil v plnom rozsahu. Rada guvernérov preto pozorne monitoruje intenzitu a trvanie cenového šoku, ako aj jeho nepriame a sekundárne dôsledky,“ uviedla ECB vo vyhlásení. V júni spotrebiteľské ceny v menovej únii spomalili tempo medziročného rastu na 2,8 % z májovej úrovne 3,2 %.
Odborníci sa domnievajú, že zvýšenie sadzieb by mohlo prísť v septembri, keď bude mať centrálna banka k dispozícii aktualizované výhľady inflácie a hospodárskej aktivity. Nedávna eskalácia bojov medzi USA a Iránom zároveň zvyšuje inflačné riziká, najmä vo vzťahu k cenám ropy.
Základný scenár ECB zverejnený po jej júnovom zasadnutí počíta v tomto roku s priemernou mierou inflácie na úrovni 3 %. Očakávaná inflácia sa teda pohybuje výrazne nad cieľovou hodnotou 2 %, ktorú považuje ECB za optimálnu pre udržanie cenovej stability v strednodobom horizonte.
Minulý rok v decembri ešte ECB prognózovala, že priemerná miera inflácie v roku 2026 dosiahne 1,9 %. V marci tento odhad korigovala na 2,6 %, keďže vojna na Blízkom východe spôsobila prudký nárast cien energií.
„Neistota zostáva vysoká a vplyv skokového nárastu cien energií na infláciu sa zatiaľ neprejavil v plnom rozsahu. Rada guvernérov preto pozorne monitoruje intenzitu a trvanie cenového šoku, ako aj jeho nepriame a sekundárne dôsledky,“ uviedla ECB vo vyhlásení. V júni spotrebiteľské ceny v menovej únii spomalili tempo medziročného rastu na 2,8 % z májovej úrovne 3,2 %.
Odborníci sa domnievajú, že zvýšenie sadzieb by mohlo prísť v septembri, keď bude mať centrálna banka k dispozícii aktualizované výhľady inflácie a hospodárskej aktivity. Nedávna eskalácia bojov medzi USA a Iránom zároveň zvyšuje inflačné riziká, najmä vo vzťahu k cenám ropy.
Základný scenár ECB zverejnený po jej júnovom zasadnutí počíta v tomto roku s priemernou mierou inflácie na úrovni 3 %. Očakávaná inflácia sa teda pohybuje výrazne nad cieľovou hodnotou 2 %, ktorú považuje ECB za optimálnu pre udržanie cenovej stability v strednodobom horizonte.
Minulý rok v decembri ešte ECB prognózovala, že priemerná miera inflácie v roku 2026 dosiahne 1,9 %. V marci tento odhad korigovala na 2,6 %, keďže vojna na Blízkom východe spôsobila prudký nárast cien energií.