Európska centrálna banka sa nechystá sprísňovať menovú politiku

Frankfurt nad Mohanom 19. novembra (TASR) - Európski strážcovia meny signalizovali, že ani výrazná akcelerácia inflácie ich neprinúti k rýchlejšiemu ukončeniu monetárnych stimulov.



Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová uviedla, že zvýšenie úrokových sadzieb v budúcom roku je nepravdepodobné. Euro sa v reakcii na to oslabilo.



Lagardová potvrdila, že ECB bude podporovať ekonomiku eurozóny aj po ukončení akútnej pandemickej situácie. To zahŕňa aj rekalibráciu nákupov dlhopisov. "V decembri oznámime naše zámery," uviedla šéfka ECB. Najbližšie zasadnutie Rady guvernérov ECB sa bude konať 16. decembra.



"Neberieme túto fázu vysokej inflácie na ľahkú váhu," ubezpečila Lagardová. Dodala však, že ECB nemôže z dôvodu prechodných inflačných šokov spôsobených nárastom nákladov firiem predčasne sprísniť menovú politiku. "V čase, keď kúpnu silu znižujú vysoké ceny energií a palív, by neprimerané sprísnenie malo neodôvodnený negatívny vplyv na rast."



Je veľmi nepravdepodobné, že na budúci rok budú splnené podmienky, ktoré by umožnili zvýšenie úrokových sadzieb, zopakovala Lagardová.



Euro sa po vyhláseniach šéfky ECB oslabilo a jeho kurz klesol pod hranicu 1,13 USD/EUR. Výrazne si tiež pohoršili akcie európskych bánk.



Podľa Lagardovej bude inflácia v eurozóne do konca roka zrejme pokračovať v raste. V októbri jej medziročná miera dosiahla 4,1 %, čo je viac než dvojnásobok v porovnaní s dvojpercentným cieľom ECB. "Táto inflácia je nežiaduca a bolestivá a, samozrejme, sa s obavami uvažuje o tom, dokedy ešte bude trvať. Berieme tieto obavy vážne a pozorne sledujeme tento vývoj," povedala. ECB si podľa nej dobre uvedomuje, že inflácia znižuje reálne príjmy a najviac zasiahne tých chudobnejších.



Lagardová potvrdila názor ECB, že hlavným dôvodom výrazného zrýchlenia tempa rastu spotrebiteľských cien sú mimoriadne faktory, ktorých vplyv sa v budúcom roku opäť oslabí.