Európska centrálna banka sprísnila monitorovanie likvidity bánk

Frankfurt nad Mohanom 23. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude častejšie monitorovať likviditu bánk v eurozóne, aby znížila riziko budúcej finančnej krízy. Uviedol to v sobotu (22. 7.) predseda Rady pre dohľad ECB Andrea Enria. TASR správu prevzala z AFP.



"Od septembra sme sa rozhodli posielať bankám žiadosť o informácie na týždennej báze, aby sme mali k dispozícii najnovšie údaje, ktoré nám umožnia lepšie sledovať vývoj likvidity," povedal v rozhovore, ktorý bol uverejnený na stránke ECB.



Spresnil, že banky budú s väčšou frekvenciou posielať informácie o likvidite, ktoré teraz poskytujú raz za mesiac.



To by malo umožniť lepšiu kontrolu vývoja "najlikvidnejších aktív a pasív, ako sú vklady", poznamenal Enria.



K zmene dochádza po bankrote regionálnych bánk v USA v marci 2023, po ktorom nasledoval pád švajčiarskej Credit Suisse, čo vyvolalo obavy z globálnej finančnej krízy.



Opatrenie je reakciou na júnové odporúčanie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (ABE). Európska únia koncom júna prijala tiež nové prísnejšie nariadenia o bankách, aby sa vyhla opakovaniu finančnej krízy z roku 2008.



Predseda Rady pre dohľad v tejto súvislosti vyzval na väčšiu cezhraničnú konsolidáciu európskeho bankového sektora



"Integrovanejší trh európskych bánk by bol prospešný, pretože by bol schopnejší odolávať možným otrasom," dodal.