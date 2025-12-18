< sekcia Ekonomika
Európska centrálna banka úrokové sadzby nezmenila
Autor TASR,aktualizované
Frankfurt nad Mohanom 18. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) na svojom štvrtkovom zasadaní rozhodla o ponechaní úrokov na doterajšej úrovni. Sadzby tak nezmenila už štvrtýkrát v rade. Ekonomika dvadsaťčlennej eurozóny totiž čoraz viac vyzerá dostatočne silná na to, že nepotrebuje stimul vo forme nižších nákladov na úvery pre firmy a spotrebiteľov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Depozitnú sadzbu ECB ponechala na úrovni 2 %, na ktorej je od júnovej redukcie. Ekonómovia teraz predpokladajú, že sadzba by mohla zostať v tejto výške v najbližších mesiacoch a možno aj začiatkom roku 2027. ECB totiž chce rovnováhu medzi infláciou, ktorá príliš neustupuje, a hospodárskym rastom, ktorý je síce nevýrazný, ale stabilný.
Vo vyhlásení po zasadaní ECB uviedla, že v porovnaní so svojou septembrovou projekciou teraz očakáva silnejší rast ekonomiky. Dodala však, že inflácia v segmente služieb klesá pomalšie, hoci celková inflácia smeruje k stabilizácii na želanej úrovni 2 %.
Novembrová medziročná inflácia v eurozóne zostala na októbrovej úrovni 2,1 %. Čiastočne išlo o výsledok zlacnenia energií. Medziročné tempo rastu cien v odvetví služieb však minulý mesiac bolo na úrovni 3,5 %.
