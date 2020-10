Európska centrálna banka varuje pred plošným zatváraním ekonomík

Frankfurt nad Mohanom/Madrid 30. októbra (TASR) - Európske vlády musia postupovať selektívne pri zavádzaní reštrikcií na spomalenie šírenia koronavírusu, ktoré obmedzujú ekonomickú aktivitu, a musia pokračovať vo fiškálnych stimuloch na podporu firiem i domácností, uviedli v piatok predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB).



Pandémia testuje zdravotné systémy a veľké štáty eurozóny tento týždeň prijali reštriktívne opatrenia. Tie opäť výrazne obmedzia aktivitu v sektore služieb, ktorý sa ešte nezotavil z hlbokej jarnej recesie.



"Musíme sa snažiť poraziť ten vírus bez úplného uzavretia ekonomiky, pretože následky týkajúce sa straty ekonomickej aktivity sú veľmi, veľmi výrazné," povedal viceprezident ECB Luis de Guindos.



ECB dala jasne najavo, že v decembri prijme ďalšie monetárne stimuly. Nové lockdowny totiž zvyšujú pravdepodobnosť recesie s dvojitým dnom. Centrálni bankári však tiež varovali, že úloha menovej politiky je obmedzená a že vlády musia zvýšiť fiškálne stimuly.



Člen Výkonnej rady ECB Yves Mersch si myslí, že v tejto situácii je potrebná väčšia pomoc vlád, keďže menová politika tu nie je na to, aby pomáhala jednotlivým firmám. To je úloha rozpočtov, vlády by podľa neho mali zvýšiť fiškálne intervencie.



Väčšina vlád prijala verejné garancie, aby zabránila krachom životaschopných firiem. Verejné dlhy sa prudko zvýšili a niektoré vlády uvažujú o selektívnejšom využívané peňazí daňových poplatníkov. Táto opatrnosť však môže spôsobiť, že banky obmedzia úverovanie, čo by mohlo spôsobiť problémy s financovaním v situácii, keď je likvidita v sektore rekordná.



"Je veľmi dôležité, aby fiškálne stimulačné opatrenia boli obmedzované postupne v súlade so zotavovaním ekonomiky," uviedol de Guindos. "Nechceme sa dostať do situácie, v ktorej rýchlo obmedzíme stimuly, pretože to by vyvolalo ešte prudší pád."