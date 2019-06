Európska centrálna banka vo štvrtok svoje kľúčové úroky nezmenila

Obchodné napätie a obavy z globálnej recesie tento týždeň spôsobili, že trhy s nádejou vyčkávajú, či prezident ECB M. Draghi vyšle signál o finančnej podpore pred koncom svojho mandátu v októbri 2019.

Vilnius 6. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok podľa očakávania kľúčové úrokové sadzby nezmenila. Strážcovia európskej meny však čelia rastúcemu tlaku zo strany investorov a ekonómov, aby signalizovali nový balík stimulov na podporu spomaľujúcej ekonomiky eurozóny.



Obchodné napätie a obavy z globálnej recesie tento týždeň spôsobili, že trhy s nádejou vyčkávajú, či prezident ECB Mario Draghi vyšle signál o finančnej podpore pred koncom svojho mandátu v októbri 2019.



Rada guvernérov na svojom štvrtkovom zasadnutí v litovskom Vilniuse ponechala kľúčový úrok na rekordnom minime 0 %. Sadzba pre jednodňové refinančné operácie zostáva na úrovni 0,25 % a depozitná sadzba na úrovni -0,40 %.



Rada už po predchádzajúcich zasadaniach uviedla, že kľúčové úroky ECB zostanú na súčasnej úrovni minimálne do konca roka 2019, a v každom prípade dovtedy, kým sa tempo rastu spotrebiteľských cien natrvalo nepriblíži k inflačnému cieľu ECB, teda tesne k hranici 2 %.



Politickí činitelia ECB sa tento týždeň stretli vo Vilniuse v Litve, aby preskúmali aktualizované prognózy a očakávania inflácie.



Investori teraz vyčkávajú na tlačovú konferenciu šéfa banky Draghiho.



ECB v marci ohlásila lacné dlhodobé úvery pre komerčné banky. Séria operácií v rámci programu TLTRO-III by mala trvať od septembra 2019 do marca 2021. V rámci programu bude ECB poskytovať bankám dvojročné úvery, ktoré majú zachovať priaznivé úverové podmienky v eurozóne. Tieto úvery by mali v podstate prispieť k tomu, aby banky eurozóny požičali viac peňazí reálnej ekonomike.



Draghi v apríli povedal, že predstavitelia ECB pri stanovení podmienok pre TLTRO preskúmajú, ako funguje menová politika.