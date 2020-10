Európska centrálna banka zintenzívňuje prácu na digitálnom eure

Frankfurt nad Mohanom 4. októbra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zintenzívňuje prácu na digitálnom eure.



"Ľudia v Európe čoraz častejšie sporia a investujú elektronicky. Našou úlohou je zabezpečiť dôveru v našu menu. Preto sa musíme postarať o to, aby euro bolo vybavené pre digitálny vek," uviedla v piatok (2. 10.) šéfka ECB Christine Lagardová. Dodala, že ECB musí byť pripravená na zavedenie digitálneho eura, ak to bude potrebné.



Technicky by malo byť digitálne euro podobné bitcoinu. Avšak na rozdiel od najznámejšej kryptomeny bude pod dohľadom centrálnej banky. Takzvané kryptomeny fungujú na základe technológie blockchainu. Takéto euro by existovalo ako digitálna jednotka a bolo by k dispozícii pre online obchody.



Podľa ECB by takúto elektronickú formu eura mohla využívať široká verejnosť podobne ako hotovosť, len v digitálnej forme. ECB ubezpečuje, že digitálne euro má byť doplnením hotovosti, nie jej náhradou. "V každom prípade bude Eurosystém aj naďalej emitovať hotovosť."



ECB ešte nerozhodla o emisii digitálneho eura. Banka plánuje o výhodách a nevýhodách digitálnej meny širokú diskusiu, na ktorej by sa mali zúčastniť občania, vedci, ekonómovia, predstavitelia finančného sektora a štátne inštitúcie. Verejné konzultácie sa začnú 12. októbra. Zároveň sa bez ohľadu na výsledok začne aj testovacia fáza, uviedla ECB.