Európska centrálna banka zvýši depozitnú sadzbu do leta na 3,25 %

Frankfurt nad Mohanom 23. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude v procese sprísňovania menovej politiky agresívnejšia, než sa pôvodne očakávalo. Poukázal na to najnovší odhad ekonómov, ktorí počítajú s tým, že na najbližšom zasadnutí ECB zvýši depozitnú sadzbu o 50 bázických bodov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Aj keď centrálna banka eurozóny zvyšovala úrokové sadzby na predchádzajúcich zasadnutiach rekordným tempom, stále sa jej nepodarilo dostať infláciu do blízkosti svojho inflačného cieľa. Medziročná miera inflácie sa síce v decembri zmiernila z dvojcifernej hodnoty na 9,2 %, to je však stále ďaleko od inflačného cieľa na úrovni 2 %.



Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý agentúra Reuters uskutočnila na vzorke 59 ekonómov, zvýši ECB na najbližšom zasadnutí 2. februára depozitnú sadzbu z terajších 2 % na 2,50 %. Tento názor malo v prieskume, ktorý sa uskutočnil v období od 13. do 20. januára, 55 ekonómov. Navyše, očakávajú, že ECB týmto tempom zvýši depozitnú sadzbu aj v marci.



V nasledujúcom kvartáli by banka mala pridať ďalších 25 bázických bodov. Depozitná sadzba sa tak dostane na 3,25 %, najvyššiu úroveň od konca roka 2008. V predchádzajúcom prieskume v decembri ekonómovia počítali so zvýšením depozitnej sadzby koncom marca na 2,50 % a následne na 2,75 %.



Čo sa týka refinančnej sadzby, aj tú by ECB mala zvýšiť začiatkom februára o 50 bázických bodov na 3 %. V marci sa čaká rovnaké zvýšenie na 3,50 %.