Európska centrálna banka:Vyššie úrokové sadzby testujú odolnosť firiem

Frankfurt nad Mohanom 31. mája (TASR) - Vyššie úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) v rámci jej boja proti inflácii "testujú odolnosť" domácností a firiem v eurozóne, keďže sa sprísňujú úverové podmienky. Banka to uviedla v stredu vo svojej správe o finančnej stabilite (Financial Stability Review). TASR informáciu prevzala z AFP.



"Keďže sprísňujeme menovú politiku, aby sme znížili vysokú infláciu, môže to odhaliť zraniteľnosť finančného systému," uviedol viceprezident ECB Luis de Guindos vo vyhlásení pripojenom k Financial Stability Review.



ECB od júla 2022 zvýšila svoje kľúčové úrokové sadzby o bezprecedentných 3,75 percentuálneho bodu v snahe spomaliť rýchlo rastúce spotrebiteľské ceny v 20-člennej eurozóne.



Hoci sa podmienky v ekonomike regiónu "mierne zlepšili" a ceny energií klesli, vyššie náklady na pôžičky a prísnejšie úverové podmienky testujú odolnosť firiem, domácností a štátov eurozóny, uvádza sa v správe, ktorú banka vydáva dvakrát ročne.



Dopyt po nových úveroch, najmä hypotékach, v 1. štvrťroku 2023 prudko klesol. Súčasná korekcia na trhoch s nehnuteľnosťami by sa pritom mohla zmeniť na neriadenú, chaotickú, ak by vyššie úrokové sadzby z hypoték čoraz viac znižovali dopyt, varovala správa.



Finančné trhy a investičné fondy sú tiež zraniteľné voči chaosu, a to najmä v prípade obnovených obáv z recesie, pripomenula ECB.



Uviedla tiež, že banky v eurozóne sa dobre vyrovnali s otrasmi, ktoré vyvolal kolaps niekoľkých amerických veriteľov a nútené prevzatie švajčiarskej Credit Suisse zo strany UBS v marci, najmä vďaka ich "silným kapitálovým a likviditným pozíciám".



"Tieto udalosti poslúžili ako silná pripomienka toho, že je dôležité zabezpečiť, aby základy bankového systému boli zdravé," povedal de Guindos.



Správa však varovala, že banky v eurozóne "budú možno musieť vyčleniť viac prostriedkov na pokrytie strát vzhľadom na zhoršujúcu sa kvalitu úverového portfólia, zatiaľ čo nižšie objemy úverov v dôsledku vyšších úrokových sadzieb by mohli zasiahnuť ich ziskovosť.



"Výhľad finančnej stability eurozóny zostáva krehký," konštatuje správa.



Inflácia v eurozóne dosiahla v apríli 7 %, čo je stále vysoko nad cieľom ECB, ktorým je inflácia na úrovni 2 %. Ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb centrálnej banky sa očakáva v júni.